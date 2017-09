Σεπτέμβριος 4th, 2017 by Σταματίνα

Υπάρχει άραγε περίπτωση τα ισχυρά ραδιοσήματα που μόλις έπιασε το πρόγραμμα Breakthrough Listen, να μην έχουν φυσική προέλευση; Αυτό – θα ήθελαν να- πιστεύουν μερικοί επίμονοι «κυνηγοί» εξωγήινων πολιτισμών. Αν και η πιθανότερη εξήγηση είναι ότι τα παράξενα ραδιοσήματα που «άκουσε» το ραδιοτηλεσκόπιο, προέρχονται από κάποιο κοσμικό φαινόμενο (μια μεγάλη μαύρη τρύπα, κάποιο περιστρεφόμενο άστρο νετρονίων ή κάτι άλλο με ισχυρό μαγνητικό πεδίο), η ελπίδα για την ανακάλυψη εξωγήινης νοημοσύνης πεθαίνει τελευταία.



Το πρόγραμμα Breakthrough είναι μια πρωτοβουλία, από το 2015, του ρώσου δισεκατομμυριούχου Γιούρι Μίλνερ, την οποία χρηματοδοτεί με 100 εκατ. δολάρια, με την υποστήριξη διασημοτήτων όπως ο βρετανός κοσμολόγος Στέφεν Χόκινγκ. Τα 15 νέα ραδιοσήματα ανήκουν στην κατηγορία των «γρήγορων ραδιο-εκρήξεων» (Fast Radio Bursts-FRBs) και προέρχονται από μια άγνωστη πηγή σε ένα νάνο γαλαξία, σε απόσταση περίπου τριών δισεκατομμυρίων ετών από τη Γη. Μέχρι σήμερα έχουν ανιχνευθεί από διάφορα ραδιοτηλεσκόπια περίπου 30 FRBs, που διαρκούν λίγα χιλιοστά του δευτερολέπτου. Είναι η πρώτη φορά, όμως, που η ίδια πηγή εμφανίζεται να στέλνει επαναλαμβανόμενα τέτοια σήματα στο διάστημα, πράγμα που έχει δημιουργήσει ένα ξεχωριστό ενδιαφέρον στους αστρονόμους. Η εν λόγω πηγή FRB 121102 είχε ανακαλυφθεί το 2012 και αυτή τη φορά έστειλε ισχυρά ραδιοσήματα, σε υψηλότερη συχνότητα από ό,τι στο παρελθόν (περίπου στα 7 GHz).



Η ανακάλυψη έγινε με το αμερικανικό τηλεσκόπιο Green Bank στη Δυτική Βιρτζίνια και η σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε από τους επιστήμονες στην ιστοσελίδα Astronomer’s Telegram, σύμφωνα με τις βρετανικές «Γκάρντιαν» και «Ιντιπέντεντ» και το «New Scientist». Το πρόγραμμα Breakthrough θα διαρκέσει δέκα χρόνια σε πρώτη φάση και θα «ακούσει» ένα εκατομμύριο κοντινά στη Γη άστρα, καθώς και 100 κοντινούς γαλαξίες, σε πολλές διαφορετικές συχνότητες, σε μια προσπάθεια να πιάσει κάποιο εξωγήινο μήνυμα. Περίπου εννέα εκατομμύρια εθελοντές από όλο τον κόσμο συμβάλλουν στην αναζήτηση, παραχωρώντας χώρο από τον προσωπικό υπολογιστή τους, για να γίνεται η επεξεργασία των δεδομένων των ραδιοτηλεσκοπίων. iefimerida loading…

