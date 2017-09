Σεπτέμβριος 4th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Με στόχο τη βελτίωση των έργων αθλητικών υποδομών και την αύξηση της συμμετοχής των νέων στις αθλητικές δραστηριότητες στους δήμους Γρεβενών και Δεσκάτης, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας υπέγραψε προγραμματική σύμβαση με τους δημάρχους Γρεβενών και Δεσκάτης για μια σειρά παρεμβάσεων σε αθλητικές εγκαταστάσεις στα όρια των συγκεκριμένων δήμων. Οι παρεμβάσεις αφορούν: Δήμος Γρεβενών έργα προϋπολογισμού 70.000 ευρώ Γήπεδο Βατολάκκου (αποδυτήρια, αγωνιστικός χώρος) Γήπεδο Κιβωτού (χλοοτάπητας και αρδευτικό έργο) Γήπεδο Καληράχης (προμήθεια και τοποθέτηση ηλιακών θερμοσιφώνων) Γήπεδο Ταξιάρχη 5×5 (δίκτυ οροφής)

Δήμος Δεσκάτης έργα προϋπολογισμού 36.000 ευρώ Γήπεδο Καρπερού (επισκευή στέγης, αποδυτηρίων) Γήπεδο Τριφυλλίου (ολοκλήρωση ημιτελών αποδυτηρίων) Γήπεδο Παλιουριάς (έργα περίφραξης και τοποθέτηση ηλιακών θερμοσιφώνων και κλιματιστικών) Γήπεδο Δήμητρας (κατασκευή αποδυτηρίων, εγκατάσταση κλιματιστικών)

