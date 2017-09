Σεπτέμβριος 4th, 2017 by Σταματίνα

Για έναν γονιό πιθανότατα δεν υπάρχει κάτι χειρότερο από το να μην απαντά το παιδί τους τις κλήσεις τους. Ειδικά, εάν το παιδί είναι στην εφηβεία και έχει βγει έξω, η μη απάντηση στο τηλέφωνο, κάνει τον γονιό να πανικοβάλλεται και να αναρωτιέται που είναι και τι κάνει. Ο Νικ Χέμπερτ από το Γουέστ Γουίκχαμ του Λονδίνου είχε κουραστεί να ακούει τον χαρακτηριστικό ήχο του τηλεφώνου, ενώ περίμενε τον γιο του να τον σηκώσει. Ο 13χρονος, ωστόσο, δεν το σήκωνε σχεδόν ποτέ. Ετσι, ο Νικ δεν είχε και πολλά περιθώρια. Επρεπε κάτι να κάνει για να σηκώνει ο γιος του το τηλέφωνο ακόμα και όταν είναι στο αθόρυβο.



Εφτιαξε μια εφαρμογή που καθιστούσε αδύνατο στον γιο του να αγνοήσει κλήση ή μήνυμά του. Η εφαρμογή, ReplyASAP, κάνει το smartphone να χτυπά σαν συναγερμός που δεν σταματά μέχρι να απαντηθεί. «Ο γιος μου ξεκίνησε πριν από μερικά χρόνια στο σχολείο Langley Park School for Boys και έχει ένα smartphone. Νόμιζα πως αυτό θα μπορούσε να μας κρατήσει σε επαφή πιο εύκολα, αλλά δεν ήταν καθόλου. Παίζει συνέχεια παιχνίδια και έχει το τηλέφωνο στο αθόρυβο. Αυτό με τρελαίνει», λέει ο Νικ στην Daily Mail.



Ο Νικ ελπίζει να καταλάβουν τα παιδιά την αξία των smartphones πέρα από το να τα έχουν για να μπαίνουν στα social media και να στέλνουν μηνύματα με τους φίλους τους. iefimerida loading…

This entry was posted on Δευτέρα, Σεπτέμβριος 4th, 2017 at 23:03 and is filed under ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.