Μετά τον Νόμο 4483/31-07-2017 τα χρέη προς τον Δήμο που προέρχονται από Δημοτικό Φόρο, από χρήση κοινόχρηστων χώρων για τραπεζοκαθίσματα και επίσης πρόστιμα τα οποία έχουν επιβληθεί, ο ανωτέρω νόμος δίνει την δυνατότητα να εξοφληθούν σε εκατό (100) δόσεις με τον εξής τρόπο:

Εάν εξοφληθούν εφάπαξ πληρώνεται μόνο το κεφάλαιο. Εάν εξοφληθούν σε 24 δόσεις διαγράφεται το 80% τόκων και προσαυξήσεων. Εάν εξοφληθούν σε 25 έως 48 δόσεις διαγράφεται το 70% τόκων και προσαυξήσεων. Εάν εξοφληθούν σε 49 έως 72 δόσεις διαγράφεται το 60% τόκων και προσαυξήσεων. Εάν εξοφληθούν σε 73 έως 100 δόσεις διαγράφεται το 50% τόκων και προσαυξήσεων. ΠΡΟΣΟΧΗ: α) Η τελική ημερομηνία υποβολής της αίτησης για ρύθμιση είναι η 30-11-2017. β) Η πρώτη δόση πληρώνεται μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την ημέρα υποβολής της αίτησης ρύθμισης. γ) Τα χρέη που μπορούν να υπαχθούν στην ρύθμιση είναι και εκείνα που θα προκύψουν δύο μήνες μετά την δημοσίευση του νόμου δηλαδή έως τις 30-09-2017. δ) Τα χρέη είτε είναι βεβαιωμένα είτε μη βεβαιωμένα μπορούν να υπαχθούν στην ρύθμιση. Όλοι οι συνάδελφοι θα πρέπει να επιδείξουν ιδιαίτερη ευθύνη και προσοχή στην πληρωμή των δόσεων. Η δόση πληρώνεται κάθε τέλους του μηνός. Εάν καθυστερήσει η πληρωμή δόσεων άνω των τριών (3) μηνών χάνεται η ρύθμιση. Χάνεται επίσης η ρύθμιση εάν τα στοιχεία που έχουν υποβληθεί στον Δήμο είναι αναληθή. Εάν συνάδελφος για οποιοδήποτε λόγο έχει χάσει τις προηγούμενες ρυθμίσεις μπορεί να υπαχθεί στην καινούργια ρύθμιση.

Θεωρούμε ότι είναι μεγάλη ευκαιρία για όλους τους συναδέλφους να υπαχθούν στην καινούργια ρύθμιση, διότι δεν πρέπει να λησμονούμε τα εξής: Δεν εκδίδεται καμία απολύτως βεβαίωση ή άδεια από τον Δήμο εάν υπάρχουν χρέη. Με την εφαρμογή του Καλλικράτη περί Δήμων και Κοινοτήτων, Δήμοι της χώρας προχωρούν πολλές φορές και σε κατασχέσεις βιβλιαρίων και περιουσιακών στοιχείων του καταστηματάρχη. Με εκτίμηση Για το Δ.Σ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γρηγόρης Τσαπατσάρης ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

