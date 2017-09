Σεπτέμβριος 4th, 2017 by Σταματίνα

Ένας ματς – ροντέο είχε κάνει πριν από τρία χρόνια Σλοβένος παίκτης που θα βρεθεί σήμερα (03/09, 16:30) στο δρόμο της Ελλάδας. Ο Μάτιτς Ρέμπετς είχε αντιμετωπίσει την Εθνική Νέων το 2014 στο Eurobasket U20 του Ηρακλείου και τα έκανε όλα άνω – κάτω κυριολεκτικά! Ο γκαρντ της Κρκα είχε δεχθεί μια αγκωνιά στην διεκδίκηση της μπάλας, με αποτέλεσμα να ματώσει και να εκνευριστεί. Άρχισε να ωρύεται και να χτυπιέται, έβγαλε την μπλούζα του, αποχώρησε από το γήπεδο και στο δρόμο έδωσε και μία στα κάγκελα της κερκίδας.



Φυσικά δέχθηκε τεχνικές ποινές, αλλά το κακό είχε ήδη γίνει, αφού ξεσήκωσε και τους συμπαίκτες του, που άρχισαν να προκαλούν, με τον κόσμο που βρέθηκε στο γήπεδο να αποδοκιμάζει. Στον πάγκο της «γαλανόλευκης» τότε ο Κώστας Μίσσας, ενώ ο Δημήτρης Αγραβάνης φορούσε το εθνόσημο. Η Ελλάδα νίκησε με 84-67, με τον Ρέμπετς να βγαίνει στο τέλος μετανιωμένος και να ζητάει συγγνώμη.



Δείτε το περιστατικό από το 1:50:30 και μετά…

