Σεπτέμβριος 4th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Αίθριος θα είναι καιρός σήμερα Δευτέρα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας όπου θα επικρατήσουν κανονικές για την εποχή θερμοκρασίες και ηλιοφάνεια. Επιλέξτε την πόλη που θέλετε στην παρακάτω μετεωρολογική εφαρμογή, για να δείτε τον καιρό που θα κάνει εκεί τις επόμενες 4 ημέρες: Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία: Μακεδονία, Θράκη Καιρός: γενικά αίθριος. Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Άνεμοι: βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: από 18 έως 30 βαθμούς κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη. Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, δυτική Στερεά, δυτική Πελοπόννησος Καιρός: γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά. Άνεμοι: βορειοδυτικοί 3 με 5 και από το απόγευμα στα νότια τοπικά έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: από 18 έως 31 βαθμούς κελσίου. Στην Ήπειρο 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Θεσσαλία, ανατολική Στερεά, Εύβοια, ανατολική Πελοπόννησος Καιρός: γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα βόρεια. Άνεμοι: δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: από 19 έως 33 βαθμούς κελσίου. Κυκλάδες, Κρήτη Καιρός: γενικά αίθριος. Άνεμοι: βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: από 22 έως 31 βαθμούς κελσίου. Νησιά ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα Καιρός: γενικά αίθριος. Άνεμοι: βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα νότια τοπικά έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: από 22 έως 31 βαθμούς κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Αττική Καιρός: γενικά αίθριος. Άνεμοι: βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και το απόγευμα τοπικά νότιοι 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: από 22 έως 33 βαθμούς κελσίου. Θεσσαλονίκη Καιρός: γενικά αίθριος. Ανεμοι: βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ με εξασθένηση από το απόγευμα. Θερμοκρασία: από 21 έως 29 βαθμούς κελσίου.

