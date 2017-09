Σεπτέμβριος 4th, 2017 by Σταματίνα

Λήξη συναγερμού στο Μπόλτον της Βρετανίας, καθώς μετά από εξονυχιστική έρευνα η αστυνομία ανακοίνωσε ότι το «ύποπτο αντικείμενο» στην πλατεία Βικτόρια δεν ήταν τελικώς ανησυχητικό.



Οι αρχές έσπευσαν στο σημείο μόλις ενημερώθηκαν από πολίτες για μια ασυνόδευτη βαλίτσα κοντά στο δημαρχείο και απομάκρυναν τους πολίτες από το σημείο. Tην ίδια ώρα, εκκένωσε και το δημαρχείο της πόλης από εργαζόμενους και πολίτες. Η αστυνομία της ευρύτερης περιοχής του Μάντσεστερ έγραψε στο Twitter ότι εκκένωση του σημείου είναι προληπτική και πως έχουν δημιουργήσει μια ασφαλή ζώνη 200 μέτρων γύρο από το αντικείμενο.



Λίγη ώρα αργότερα, όμως, η αστυνομία ανακοίνωσε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος και έδωσε στην κυκλοφορία την περιοχή. iefimerida loading…

