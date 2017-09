Σεπτέμβριος 4th, 2017 by Σταματίνα

«Η Eυρωπαϊκή Επιτροπή και ο Ζαν Κλοντ Γιούνκερ έδωσαν πάντοτε ιδιαίτερη προσοχή στην ανάγκη να κατανεμηθεί το βάρος του ελληνικού προγράμματος ισότιμα και δίκαια».



Τα παραπάνω ανέφερε σήμερα από τις Βρυξέλλες ο εκπρόσωπος της Επιτροπής Μαργαρίτης Σχοινάς, κληθείς να σχολιάσει κατά πόσο η Επιτροπή ασπάζεται τη δήλωση του επιτρόπου Οικονομίας, Πιερ Μοσκοβισί ότι το το ελληνικό πρόγραμμα είναι ένα «σκάνδαλο για τις δημοκρατικές διαδικασίες».



Ο Μ. Σχοινάς ανέφερε ότι ακριβώς επειδή η Επιτροπή Γιούνκερ ήθελε να κατανεμηθεί ισότιμα το βάρος του προγράμματος, προχώρησε στην αξιολόγηση του κοινωνικού αντίκτυπου του προγράμματος του ESM, πριν από την οριστικοποίησή του τον Αύγουστο του 2015. «Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο, όσον αφορά τις μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας, η Επιτροπή ζήτησε μια ομάδα ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων να διατυπώσει συστάσεις, υπό το πρίσμα των βέλτιστων ευρωπαϊκών και διεθνών πρακτικών. Τόσο ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής, Βάλντις Ντομπρόβσκις όσο και ο Επίτροπος Οικονομίας, Πιερ Μοσκοβισί έχουν εμφανιστεί επανειλημμένα ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να ενημερώσουν τους ευρωβουλευτές και το κοινό σχετικά με το ελληνικό πρόγραμμα», είπε ο Μ. Σχοινάς και κατέληξε λέγοντας ότι, πράγματι, «η Επιτροπή Γιούνκερ, επένδυσε πολλή προσπάθεια σε χρόνο και σε πόρους για να κρατήσει την Ελλάδα στην ευρωζώνη και είμαστε πολύ χαρούμενοι που το πετύχαμε». ΑΠΕ-ΜΠΕ loading…

