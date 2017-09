Σεπτέμβριος 4th, 2017 by Χρήστος Μίμης

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ – Η ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Οι Δρομείς Υγείας Γρεβενών αποχαιρετούν το καλοκαίρι και καλοσωρίζουν το φθινόπωρο, διοργανώνοντας α) αγώνα ορεινού τρεξίματος 11 χλμ, β) αγώνα ορεινού τρεξίματος για δρομείς και περιπατητές 5 χλμ και γ) αγώνα 1500 μέτρων για παιδιά δημοτικών σχολείων, με τους παρακάτω όρους: 1) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΣΑΒΒΑΤΟ, 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 2) ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ (Εκκίνηση-Τερματισμός): Υπαίθριο θέατρο Γρεβενών «Καστράκι» 3) ΩΡΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: 4:45 μ.μ. ο παιδικός αγώνας των 1500 μέτρων 5:15 μ.μ. ο αγώνας των 5 χλμ 5:30 μ.μ ο αγώνας των 11 χλμ. 4) ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ: α) 1500 μέτρα αγώνας για παιδιά σε δασικούς δρόμους και μονοπάτια β) 5 χλμ αγώνας ορεινού τρεξίματος γ) 11 χλμ. αγώνας ορεινού τρεξίματος 5) ΕΠΑΘΛΑ: ΕΠΑΘΛΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 3 ΠΡΩΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ 3 ΠΡΩΤΕΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΑΓΩΝΑ ΜΕΤΑΛΛΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ 6) ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : Έχουν όλοι οι ελεύθερα αθλούμενοι, καθώς και αθλητές συλλόγων. Όλοι οι συμμετέχοντες πρέπει να έχουν πρόσφατα εξεταστεί από γιατρό, να είναι σωματικά υγιείς για να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις του αγώνα. 7) ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Αφού συμπληρώσετε την αίτηση που θα βρείτε στο τέλος της προκήρυξης να την αποστείλετε ως συνημμένη στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση dromeisgrevenon@yahoo.gr ή στο φαξ 2462087223 ή αφού έχετε ειδοποιήσει τηλεφωνικά στα τηλ. Καραχατζή Φώτη (6976403500) Τσιαρσιώτη Χρήστο (2462087222) Παπαθανασίου Αθανάσιο (6977856956) για την συμμετοχή σας, να την παραδώσετε προσωπικά στους διοργανωτές την ημέρα διεξαγωγής του αγώναΤέλος φόρμας 8) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΩΝΩΝ: Η διαδρομή του αγώνα των 5 χλμ καταγράφεται ως εξής: Η εκκίνηση δίνεται από το υπαίθριο θέατρο Γρεβενών Καστράκι και οι δρομείς αφού διανύσουν απόσταση 1700 μέτρων σε χωματόδρομο, μπαίνουν σε πανέμορφα δασικά μονοπάτια για τα επόμενα 3100 μέτρα, όπου και συναντούν δημόσιο δρόμο που οδηγεί στην εκκίνηση – τερματισμό μετά από 200 μέτρα. Η διαδρομή των 11 χλμ καταγράφεται ως εξής: Η εκκίνηση δίνεται από το υπαίθριο θέατρο Γρεβενών Καστράκι και οι δρομείς αφού διανύσουν απόσταση 400 μέτρων σε άσφαλτο εισέρχονται σε μονοπάτι για 4,6 περίπου χιλιόμετρα. Εδώ θα βρίσκεται ο πρώτος σταθμός τροφοδοσίας. Αμέσως μετά οι δρομείς εισέρχονται σε αγροτικό δρόμο τον οποίο ακολουθούν για τα επόμενα 2000 περίπου μέτρα. έως να συναντήσουμε μια βρύση ποτίστρα όπου θα βρίσκεται ο δεύτερος σταθμός. Μετά από 2000 περίπου μέτρα που εναλλάσσονται μονοπάτια, ξέφωτα και δασικοί δρόμοι οι δρομείς εισέρχονται στο πανέμορφο μονοπάτι της Αγίας Παρασκευής και καταλήγουν μετά από 2000 μέτρα σε δημόσιο δρόμο που τους οδηγεί στον τερματισμό. Στον αγώνα θα υπάρχουν 2 σταθμοί νερού.

Μετά το τέλος των αγώνων θα ακολουθήσει μπουφές προς τιμή των αθλητών

Πίσω από τους αθλητές θα ακολουθεί δρομέας της διοργάνωσης για την παροχή οποιασδήποτε βοήθειας, ενώ η Ομάδα Διάσωσης Γρεβενών θα βρίσκεται σε διάφορα σημεία του αγώνα.

Θα υπάρχει γιατρός για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Κόστος για τη συμμετοχή στους αγώνες, 5.00 € για τους αγώνες των 5 & 10 χλμ και ΔΩΡΕΑΝ για τον αγώνα των 1500 m για παιδιά.

Δηλώσεις συμμετοχής έως την Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου 2017.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα: Τσιαρσιώτης Χρήστος (2462087222) Καραχατζής Φώτης (6976403500) Παπαθανασίου Αθανάσιος (6977856956) Η ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 3:00 έως 4:30 Παράδοση αριθμών εκκίνησης στην αφετηρία (υπαίθριο θέατρο Καστράκι) 4:45 Εκκίνηση του αγώνα για μαθητές δημοτικών σχολείων 1.500 μ. 5:15 Εκκίνηση του αγώνα των 5 χλμ. 5:30 Εκκίνηση του αγώνα των 11 χλμ. 5:40 έως 7:30 Τερματισμοί αθλητών 7:30 Απονομή επάθλων 7:35 Δωρεάν εδέσματα από τη διοργάνωση, προσφορές δρομέων και από τους χορηγούς του αγώνα.

