Σεπτέμβριος 4th, 2017 by Σταματίνα

Τα φυτά μέσα στο σπίτι, εκτός το ότι ομορφαίνουν τον χώρο, μπορεί μας κάνουν να νιώσουμε και καλύτερα.



Σύμφωνα με έρευνες, ορισμένα ενισχύουν τη διάθεσή μας και μας κάνουν πιο χαρούμενους. Δύο φυτά με τέτοιες ικανότητες είναι η λεβάντα και η αλόη, όπως αναφέρει το purewow. Για χιλιάδες χρόνια, η λεβάντα χρησιμοποιείται για να ανακουφίσει από πονοκεφάλους, να καλμάρει τα νεύρα, να αποτρέψει την αϋπνία. Επιστημονικές έρευνες έχουν δείξει την αποτελεσματικότητά της, με μία εξ αυτών να διαπιστώνει πως το άρωμά της μπορεί να μειώσει τους παλμούς σε αγχωτικές καταστάσεις. Η αλόη, από την άλλη θεωρήθηκε από τους Αιγύπτιους ως το «φυτό της αθανασίας». Η παράδοση ήθελε να είναι κρεμασμένη πάνω από τις πόρτες για να διώχνει τα «κακά» πνεύματα.



Από ολιστικής άποψης, πιστεύεται πως φέρνει θετική ενέργεια στο σπίτι. Από επιστημονικής καθαρίζει τον αέρα από βλαβερές ουσίες και εκπέμπει οξυγόνο τη νύχτα, βοηθώντας μας να κοιμηθούμε καλύτερα. Παράλληλα, έρευνες σε ποντίκια έχουν διαπιστώσει πως βελτιώνει τη μνήμη και την κατάθλιψη. iefimerida loading…

