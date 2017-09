Σεπτέμβριος 4th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Την πρώτη ήττα στον 8ο προκριματικό όμιλο του Μουντιάλ 2018 γνώρισε η Εθνική ομάδα, που έχασε με 1-2 (73΄ Ζέκα – 70΄ Βερντόγκεν, 74΄ Λουκάκου) από το Βέλγιο στο «Γ. Καραϊσκάκης» και απώλεσε τη δεύτερη θέση που κατείχε ως απόψε. Βίοι αντίθετοι, οι «κόκκινοι διάβολοι» του Ρομπέρττο Μαρτίνεθ εξασφάλισαν και μαθηματικά την κορυφή κι έγιναν η πρώτη ομάδα της ευρωπαϊκής ζώνης που προκρίθηκε για τα τελικά της Ρωσίας, το 2018. Ο Μίχαελ Σκίμπε προχώρησε σε αλλαγές στην ομάδα, κάτι απολύτως λογικό αφού η τακτική προσέγγιση του αγώνα δεν θα μπορούσε να είναι ίδια με εκείνη απέναντι στην Εσθονία. Επέστρεψε ο Παπασταθόπουλος, βρήκε θέση ο Σάμαρης και ο Δώνης ήταν η επιλογή για την επίθεση, καθώς ο Γερμανός εκλέκτορας πόνταρε στην ταχύτητά του και δικαιώθηκε.

Ο νεαρός επιθετικός της Στουτγάρδης ήταν εξαιρετικός και δημιούργησε αρκετά προβλήματα στη βελγική άμυνα, όπως στο 12ο λεπτό που έκλεψε από τον Ντεμπελέ στη μεσαία γραμμή, έκανε την κούρσα ως την αντίπαλη περιοχή και ανάγκασε τον Κουρτουά σε δύσκολη απόκρουση. Το στήσιμο της Εθνικής ήταν πολύ καλό και δεν άφηνε χώρους στους «κόκκινους διαβόλους». Μάλιστα, ήταν η ελληνική ομάδα που είχε τη μεγάλη ευκαιρία να ανοίξει το σκορ αλλά η τύχη της γύρισε την πλάτη στο 18΄, όταν ο αριστερός «κεραυνός» του Σταφυλίδη τράνταξε το αριστερό δοκάρι του Κουρτουά, που την είχε βρει ελάχιστα με τα ακροδάχτυλα. Στο 40΄ ο τερματοφύλακας της Τσέλσι άπλωσε πάλι το χέρι και πέταξε την μπάλα κόρνερ, πριν τον ντριμπλάρει ο Φορτούνης. Η Ελλάδα συνέχισε με την ίδια τακτική, καθώς φρόντιζε να έχει «τακτοποιημένη» την ανασταλτική λειτουργία του και οσάκις έβρισκε χώρο να επιτίθεται. Στο 52΄ μάλιστα παραλίγο να γίνει κάτι καλό, όταν ο Μανιάτης σέντραρε και ο Τζιόλης πήρε την κεφαλιά στέλνοντας την μπάλα άουτ. Ενάντια στη ροή του αγώνα οι Βέλγοι πήραν το προβάδισμα στο 70΄ με το αριστερό σουτ του Βερντόνγκεν έξω από την περιοχή, για να απαντήσει στο 73΄ ο Ζέκα με άψογο πλασέ στην κίνηση, από σέντρα του Τζαβέλλα. Πάνω όμως που η ελληνική ομάδα φάνηκε να έχει το momentum δέχθηκε γκολ-μαχαιρά από τον Λουκάκου στο επόμενο λεπτό, όταν ο άσος της Μάντσεστερ Γιουνάιντεντ μπήκε ανάμεσα σε παπασταθόπουλο – Μανωλά και με κεφαλιά έγραψε το τελικό 1-2, που σήμανε μια άδοξη κι άδικη ήττα για την Εθνική. ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Σιμόν Μαρτσίνιακ (Πολωνία) ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Σάμαρης – Μενιέ, Ντεμπελέ, Καράσκο, Ντε Μπράιν ΕΛΛΑΔΑ (Μίχαελ Σκίμπε): Καρνέζης, Μανάτης (85΄ Μπακασέτας), Μανωλάς, Παπασταθόπουλος, Τζαβέλλας, Τζιόλης, Ζέκα, Σάμαρης, Σταφυλίδης (69΄ Λυκογιάννης), Φορτούνης (89΄ Βέλλιος), Δώνης ΒΕΛΓΙΟ (Ρομπέρτο Μαρτίνεθ): Κουρτουά, Αλντερβάιρελντ, Βερμάλεν, Βερτόνγκεν, Φελαϊνί (89΄ Ντεντόνκερ), Ντεμπελέ (74΄ Εντέν Αζάρ), Μενιέ, Καράσκο (79΄ Τσαντλί), Μέρτενς, Ντε Μπράιν, Λουκάκου Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 8ης αγωνιστικής:



1ος όμιλος Λευκορωσία-Σουηδία 0-4

(18΄ Φόρσμπεργκ, 24΄ Νίμαν, 37΄ Μπεργκ, 84΄ πεν. Γκράνκβιστ) Ολλανδία-Βουλγαρία 3-1

(7΄, 80΄ Πρέπερ, 67΄ Ρόμπεν – 69΄ Κοσταντίνοφ) Γαλλία-Λουξεμβούργο 0-0



Βαθμολογία Αγ. Ν-Ι-Η Τερμ. Β

Γαλλία 8 5-2-1 15-5 17

Σουηδία 8 4-1-2 18-7 16

Ολλανδία 8 4-1-3 16-11 13

Βουλγαρία 8 4-0-4 13-17 12

Λουξεμβούργο 8 1-2-5 7-17 5

Λευκορωσία 8 1-2-5 4-16 5



2ος όμιλος Νήσοι Φαρόε-Ανδόρα 1-0

(32΄ Ρόλαντσον) Λετονία-Ελβετία 0-3

(9΄ Σεφέροβιτς, 55΄ Τζεμαϊλί, 58΄ πεν. Ρ. Ροντρίγκες) Ουγγαρία-Πορτογαλία 0-1

(48΄ Αντρέ Σίλβα)



Βαθμολογία Αγ. Ν-Ι-Η Τερμ. Β

Ελβετία 8 8-0-0 18-3 24

Πορτογαλία 8 7-0-1 28-4 21

Ουγγαρία 8 3-1-4 11-9 10

Νήσοι Φαρόε 8 2-2-4 4-15 8

Ανδόρα 8 1-1-6 2-17 4

Λετονία 8 1-0-7 3-18 3



8ος όμιλος



Εσθονία-Κύπρος 1-0

(90΄+2 Κάιτ) Ελλάδα-Βέλγιο 1-2

(73΄ Ζέκα – 70΄ Βερντόνγκεν, 74΄ Λουκάκου) Γιβραλτάρ-Βοσνία/Ερζεγοβίνη 0-4

(35΄, 85΄ Τζέκο, 65΄ Κόντρο, 83΄ Λούλιτς)



Βαθμολογία Αγ. Ν-Ι-Η Τερμ. Β

Βέλγιο 8 7-1-0 35-3 22

Βοσνία 8 4-2-2 19-8 14

ΕΛΛΑΔΑ 8 3-4-1 11-5 13

Κύπρος 8 3-1-4 8-12 10

Εσθονία 8 2-2-4 6-17 8

Γιβραλτάρ 8 0-0-8 3-37 0 in

