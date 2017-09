Σεπτέμβριος 3rd, 2017 by Σταματίνα

Η πιο πρόσφατη πυρηνική δοκιμή της Βόρειας Κορέας μπορεί να αντιπροσωπεύει μια νέα τάξη απειλής, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον.



«Δεν τίθεται θέμα πως είναι άλλη μία πρόκληση, είναι απερίσκεπτη», δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο Sky news. «Φαίνεται πως κινούνται πιο κοντά προς μια βόμβα υδρογόνου η οποία, αν προσαρμοστεί επιτυχώς σε έναν πύραυλο, θα αποτελέσει αναμφίβολα μια νέα τάξη απειλής». Η Πιονγκγιάνγκ πραγματοποίησε νωρίτερα σήμερα την έκτη και πιο ισχυρή πυρηνική δοκιμή της.



Ο Τζόνσον είπε πως η Βρετανία προτιμά μια διπλωματική επίλυση και πως καμία από τις στρατιωτικές επιλογές σε σχέση με τη Βόρεια Κορέα δεν είναι ευπρόσδεκτη. ΑΠΕ loading…

This entry was posted on Κυριακή, Σεπτέμβριος 3rd, 2017 at 20:05 and is filed under ΚΟΣΜΟΣ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.