Σεπτέμβριος 3rd, 2017 by Σταματίνα

Οι «λέξεις και οι ενέργειες της Βόρειας Κορέας εξακολουθούν να είναι πολύ εχθρικές και πολύ επικίνδυνες για τις ΗΠΑ». Αυτό ανέφερε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στο Twitter, στην πρώτη αντίδρασή του μετά την πραγματοποίηση της έκτης και πιο ισχυρής πυρηνικής δοκιμής της Βόρειας Κορέας.



«Η Βόρεια Κορέα είναι ένα κράτος παρίας που έχει γίνει μεγάλη απειλή και πηγή αμηχανίας για την Κίνα, που προσπαθεί να βοηθήσει αλλά με λίγη επιτυχία», ανέφερε ο Τραμπ σε ένα δεύτερο tweet. iefimerida loading…

This entry was posted on Κυριακή, Σεπτέμβριος 3rd, 2017 at 22:05 and is filed under ΚΟΣΜΟΣ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.