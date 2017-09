Σεπτέμβριος 3rd, 2017 by Σταματίνα

Το τι πάει να πει καλοψημένο κρέας το έχουμε αναλύσει σε άλλο άρθρο. Σήμερα, θα μάθουμε το κόλπο για νας απολαύσετε την πιο ζουμερή μπριζόλα που έχετε φάει ποτέ. Η γη είναι στρογγυλή και η μπριζόλα για να γίνει ζουμερή χρειάζεται να διατηρήσει τους χυμούς της. Τόσο απλά, τόσο απόλυτα.



Αν και θεωρείται εύκολο φαγητό (δε θα ξεπεράσω ποτέ τις μπριζόλες με πατάτες στο φούρνο), οι τεχνικές και ο χρόνος κατά το ψήσιμό της είναι κρίσιμα στοιχεία για να πετύχει σε γεύση και υφή. Με άλλα λόγια να μην παραψηθεί και γίνει σαν να τρως ξύλο, αλλά να παραμείνει αφράτη και χυμώδης. Μερικά από τα πιο βασικά τιπ για να τη φέρετε σε αυτή την ιδανική κατάσταση, και τα οποία είναι πρώτα πρώτα στο εγχειρίδιο κάθε καλού ψήστη, είναι να βγάζετε το κρέας τουλάχιστον 2 ώρες και να το αλατίζετε σωστά πριν το ψήσιμο. Επίσης, να την αφήνετε να «ξεκουραστεί» για 2 λεπτά αφού την αποσύρετε από τη φωτιά. Αυτά όμως πάνω-κάτω τα ξέρετε.

Αυτό που μπορεί να σας διαφεύγει είναι το κόλπο με το παγάκι. Τι εστί «κόλπο με το παγάκι»;



Την ώρα που η μπριζόλα ψήνεται (με το που την έχετε ακουμπήσει πάνω στο σκεύος ψησίματος όμως), τοποθετήστε ένα παγάκι πάνω στην επιφάνεια της. Αφήστε για 1 λεπτό, μέχρι να λιώσει και γυρίστε τη μπριζόλα από την άλλη μεριά με μια λαβίδα. Με αυτό τον τρόπο, επειδή έχειτε προσθέσει νερό την κατάλληλη στιγμή, όταν η μπριζόλα ψηθεί, θα είναι πολύ πιο ζουμερή. Προσοχή: Αυτό το κόλπο ισχύει για τις περιπτώσεις που ψήνετε την μπριζόλα στη σχάρα,στο γκριλ ή στο τηγάνι, όχι όμως και στο φούρνο! bovary loading…

