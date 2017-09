Σεπτέμβριος 3rd, 2017 by Σταματίνα

Θέλετε να κάνετε το μεταβολισμό σας να δουλεύει υπερωρίες; Σας έχουμε το ιδανικό ρόφημα. Ας ξεκινήσουμε με μια οικουμενική αλήθεια. Σχεδόν όλα τα κείμενα που στον τίτλο τους φέρουν τη φράσεις «μετά τις διακοπές» ή «μετά τις γιορτές» κάτα 99% θα μιλάνε για δίαιτα ή αποτοξίνωση. Αυτό το άρθρο δεν αποτελεί εξαίρεση, αλλά δεν γράφτηκε για να σας υποσχεθεί πράγματα που δεν γίνονται. Ακόμα κι αν φύγατε απογοητευμένη από την τελευταία σας συνάντηση με τη ζυγαριά, δεν χρειάζεται άγχος και αρνητική διάθεση.



Μαζευτήκαμε όλοι εδώ για να σας μιλήσουμε για ένα ρόφημα, που χάρη στα αποτοξινωτικά του συστατικά «μπουστάρει» το μεταβολισμό και κάνει πιο εύκολη τη ζωή αν είστε σε φάση που θέλετε να χάσετε κάποια νεοαποκτηθέντα- post vacation- κιλά τα οποία -μεταξύ μας- καλά κάνατε και πήρατε γιατί καλοκαίρι χωρίς παγωτά, γεμιστά και καθισιό δε γίνεται. Αρχικά, ξέρετε πολύ καλά τι πρέπει να κάνετε για να επαναφέρετε το σώμα σας σε φόρμα: Μπείτε σε ένα ρυθμό υγιεινής διατροφής, καταναλώστε πιο light γεύματα και (ξανα)βάλτε την άσκηση στο πρόγραμμά σας (και όταν λέμε «άσκηση» δεν εννοούμε να χτυπιέστε με τις ώρες στο γυμναστήριο. Ακόμα και το γρήγορο περπάτημα μισής ώρας βοηθάει) και, μαζί με όλα αυτά, προσθέστε αυτό το θρεπτικό και υγιεινό ρόφημα που θα γίνει ο μοχλός για να φτάσετε πιο γρήγορα στον τελικό σας στόχο. Πώς; Βοηθώντας σας να κάψετε περισσότερο συσσωρευμένο λίπος. Για την ακρίβεια, ο τρόπος που λειτουργεί είναι ο εξής: Τα συστατικά του, γνωστά για τις αποτοξινωτικές (αλλά και αδυνατιστικές τους) ιδιότητες, αυξάνουν για κάποια ώρα τον μεταβολισμό του οργανισμού και τον «αναγκάζουν» να κάνει περισσότερες καύσεις, ακόμα και σε κατάσταση ηρεμίας, όπως π.χ. όταν πέφτετε για ύπνο (γι’ αυτό μια ιδανική ώρα για να το καταναλώσετε είναι πριν πέσετε για ύπνο).



Αυτό θα εστιάσει στην περιοχή που συγκεντρώνετε το περισσότερο λίπος και η οποία, κατά κανόνα, είναι στην περιοχή της κοιλιάς. Ότι είναι και νόστιμο το είπαμε; Φτάνει όμως με τη θεωρία. Ας περάσουμε στην πράξη. Για να το φτιάξετε θα χρειαστείτε: 1 λεμόνι 1 αγγούρι 1 κουταλιά της σούπας τριμμένο τζίντζερ 1 κουταλιά της σούπας χυμός Αλόης 1 μάτσο κόλιαντρο ή μαϊντανό ½ ποτήρι νερό Ανακατεύετε όλα τα υλικά στο μίξερ και ρίχνετε το μείγμα σε ένα ποτήρι (μπορείτε να προσθέσετε και παγάκια). bovary loading…

