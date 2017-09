Σεπτέμβριος 3rd, 2017 by Χρήστος Μίμης



Η σχολική χρονιά ξεκινά την επόμενη Δευτέρα και το υπ. Παιδείας εξέδωσε σχετικές εγκυκλίους σχετικά με τη λειτουργία των Νηπιαγωγείων και των Δημοτικών. Οι εγκύκλιοι για το σχολικό έτος 2017-2018 καθορίζουν τα πάντα: Από το ωρολόγιο πρόγραμμα, μέχρι τις απουσίες και από το ολοήμερο μέχρι την διδασκαλία ξένης γλώσσας. Δείτε τι προβλέπει η εγκύκλιος για τα Δημοτικά σχολεία

Δείτε τι προβλέπει η εγκύκλιος για τα νηπιαγωγεία

iefimerida

