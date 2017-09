Σεπτέμβριος 3rd, 2017 by Σταματίνα

Μετά τον Όσκαρ Χίλιεμαρκ ακόμη ένας παίκτης του Παναθηναϊκού κλήθηκε εκτάκτως στην Εθνική ομάδα της χώρας του.



Ο λόγος για τον Γιώργο Κουτρουμπή, ο οποίος ενημερώθηκε από την Ελληνική Ομοσπονδία να ενσωματωθεί στην προετοιμασία της Εθνικής ομάδας για το παιχνίδι με το Βέλγιο. Το πρόβλημα που προέκυψε με τον Κυριάκο Παπαδόπουλο δημιούργησε ένα κενό στις επιλογές του Μίκαελ Σκίμπε, το οποίο καλείται να καλύψει ο αρχηγός του «τριφυλλιού». gazzetta loading…

