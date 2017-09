Σεπτέμβριος 3rd, 2017 by Σταματίνα

Πρόκειται για μια κατάσταση που αντιμετωπίζουν πολλά άτομα που ξεκινούν το γυμναστήριο με στόχο την απώλεια βάρους, με αποτέλεσμα να αποθαρρύνονται και πολλές φορές να σταματούν την προσπάθεια. Ωστόσο, μια μικρή αύξηση του βάρους κατά το πρώτο διάστημα της συστηματικής ενασχόλησης με κάποια μορφή άσκησης, μπορεί να είναι αναμενόμενη, ειδικά σε άτομα που δε συνήθιζαν να ασκούνται στο παρελθόν.



Ειδικότερα, η αύξηση αυτή, είναι πιθανό να οφείλεται σε φυσιολογικές μεταβολές που παρατηρούνται στο σώμα, ως απόκριση στο «στρες» που προκαλείται στο μυϊκό σύστημα. Έτσι, μετά από έντονη προπόνηση, η φυσιολογική διαδικασία της μυϊκής αποκατάστασης μπορεί να οδηγήσει σε μικρού βαθμού κατακράτηση υγρών στις μυϊκές ομάδες που «καταπονήθηκαν». Από την άλλη, κατά το διάστημα προσαρμογής του οργανισμού στο νέο πρόγραμμα άσκησης, η ποσότητα γλυκογόνου που αποθηκεύεται στους μύες και χρησιμοποιείται ως βασικό «καύσιμο» αυξάνεται, ώστε να μπορεί να τροφοδοτήσει τα υψηλότερα επίπεδα σωματικής δραστηριότητας. Σε κάθε περίπτωση, οι παραπάνω μεταβολές είναι προσωρινές, καθώς το σώμα προσαρμόζεται σταδιακά στα νέα δεδομένα, εφόσον διατηρηθεί το πρόγραμμα άσκησης.



Βέβαια, δεν πρέπει να αποκλείουμε και το ενδεχόμενο η αποτυχία μείωσης του βάρους να οφείλεται σε αυξημένη πρόσληψης τροφής, είτε γιατί το άτομο αισθάνεται εντονότερο αίσθημα πείνας ή γιατί θεωρεί ότι δικαιούται» να καταναλώσει περισσότερο φαγητό ή λιχουδιές εφόσον «έκαψε» πολλές θερμίδες στο γυμναστήριο. Συνεπώς, αν και τα οφέλη της σωματικής δραστηριότητας για την υγεία είναι αδιαμφησβήτητα, όταν πρόκειται για απώλεια βάρους, είναι δύσκολο να περιμένει κανείς αποτελέσματα, εάν δε συνδυάσει την άσκηση με βελτίωση των διατροφικών συνηθειών και υιοθέτηση ενός ήπια υποθερμιδικού και υγιεινού διαιτολογίου. neadiatrofis loading…

