Σεπτέμβριος 3rd, 2017

Με έκπληξη διαβάσαμε σήμερα το θέμα του Sportime για το ενδιαφέρον των Κινέζων να αγοράσουν τον Παναθηναϊκό και την ανταλλαγή δύο επιστολών μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών, χωρίς όμως να έχει προχωρήσει το παραμικρό.



Η αλήθεια είναι ότι ο Γιάννης Αλαφούζος όντως έχει βρει πρόσφορο έδαφος για να δώσει την ομάδα και να φύγει, αλλά σε καμία περίπτωση δεν φτάνει ως την Κίνα για να το κάνει… Ο ισχυρός άνδρας του Παναθηναϊκού, άλλωστε, είναι αποστασιοποιημένος εδώ και αρκετό καιρό από την ομάδα και οι προθέσεις του φαίνεται ότι είναι να αποχωρήσει οριστικά από τον σύλλογο! Όσον αφορά το θέμα του Λουντ με τον ΑΠΟΕΛ, παρα τα όσα λέγονται και γράφονται είναι λίγο δύσκολο να έδιναν οι Κύπριοι 1 εκατ. ευρώ για να τον πάρουν… Το μόνο σίγουρο είναι στην αρχή του καλοκαιριού είχε έρθει ο Στραματσιόνι για τον παίκτη, ρωτώντας κατ’ ευθείαν τον Αλαφούζο αν ενδιαφέρεται να τον πουλήσει! Μετά από επαφή που είχε με τον Νίκο Λυμπερόπουλο (τότε ήταν ακόμα στην ομάδα) ο Γιάννης Αλαφούζος, όμως, δεν το προχώρησε καθώς δεν είχε ακούσει και κάτι το «δελεαστικό»…



Τέλος, να ρωτήσουμε μία ακόμα φορά πού είναι ο Μολέδο; Γιατί η ενημέρωση από τον Παναθηναϊκό ανέφερε συμφωνία ανανέωσης από τα τέλη Ιουνίου, αλλά ακόμα δεν έχει συμβεί τίποτα! Εκτοτε οι μάνατζερ του όλο έρχονται (- η αλήθεια είναι πως είχαν έρθει μια φορά αλλά έφυγαν άπραγοι) για να υπογράψουν, αλλά για την ώρα έχουν περάσει δύο «γεμάτοι» μήνες και δεν έχει προκύψει η παραμικρή εξέλιξη για το θέμα… sportdog loading…

