Σεπτέμβριος 3rd, 2017

Το ψάρι αποτελεί βασικό στοιχείο της μεσογειακής διατροφής. Είναι πλούσιο σε καθαρές πρωτεΐνες, σελήνιο, Ω-3 λιπαρά οξέα αλλά στη δυσεύρετη βιταμίνη D, συστατικά απαραίτητα για την εύρυθμη λειτουργία του οργανισμού και την καλή υγεία. Ωστόσο, οι ανησυχίες για την περιεκτικότητα των ψαριών σε υδράργυρο κρατούν αρκετούς μακριά από μια κατά τα άλλα εξαιρετική διατροφική επιλογή.



Ο υδράργυρος είναι ένα μέταλλο που υπάρχει στη φύση και το οποίο είναι τοξικό για τον άνθρωπο σε μεγάλες ποσότητες. Συνιστάται λοιπόν παραδοσιακά να αποφεύγεται η συχνή κατανάλωση ψαριών με υψηλή περιεκτικότητα σε υδράργυρο. Περισσότερο υδράργυρο τείνουν να έχουν τα ψάρια μεγάλου μεγέθους, όπως ο ξιφίας και το βασιλικό σκουμπρί. Ιδιαίτερη προσοχή συνιστάται στις γυναίκες που διανύουν εγκυμοσύνη και σε όσες θηλάζουν, καθώς η αυξημένη έκθεση στον υδράργυρο ενδέχεται να έχει αρνητικές επιπτώσεις στο μωρό, κυρίως στον εγκέφαλο και στο νευρικό του σύστημα. Όπως επισημαίνουν οι ειδικοί, οι φόβοι που σχετίζονται με την έκθεση στον υδράργυρο δεν πρέπει να μας αποτρέπουν από τη συστηματική κατανάλωση ψαριού. Αρχικά, είναι περισσότερα τα ψάρια που περιέχουν λίγο υδράργυρο από αυτά που περιέχουν πολύ. Καλές και ασφαλείς επιλογές είναι ο σολομός, η γλώσσα και ο μπακαλιάρος.

Επίσης, το επίπεδο κινδύνου από την έκθεση στον υδράργυρο ίσως υπερεκτιμάται.



Μπορούμε να καταναλώνουμε ψάρι ακόμη και καθημερινά, αν επιλέγουμε είδη με χαμηλή περιεκτικότητα σε υδράργυρο και οι μερίδες δεν είναι μεγάλες. Η Αμερικανική Ένωση Καρδιολογίας συνιστά τουλάχιστον δύο μερίδες των 100 γραμμαρίων την εβδομάδα. Για τις εγκύους, ο FDA συνιστά δύο με τρεις μερίδες ψαριού με χαμηλή περιεκτικότητα σε υδράργυρο την εβδομάδα. baby loading…

