Σεπτέμβριος 3rd, 2017 by Σταματίνα

Ο ενθουσιασμός στην ΑΕΚ μετά και την απόκτηση του Αραούχο είναι στα ύψη με αποτέλεσμα η Ένωση να ανακοινώσει κι επίσημα την παράταση στη διάθεση των καρτών διαρκείας. Αυτή θα είναι μέχρι το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι της σεζόν με κόσμο, που θα είναι το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο ΟΑΚΑ. Ήδη οι κάρτες διαρκείας έχουν φτάσει στις 9.000 και όλα δείχνουν ότι θα ξεπεράσει τις 10.000 για πρώτη φορά μετά τον ενθουσιασμό της νέας εποχής.



Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΑΕΚ: Aπό το τμήμα εισιτηρίων της ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοινώνεται ότι η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας θα παραταθεί και θα ολοκληρωθεί οριστικά την Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου από το Ολυμπιακό Στάδιο (καθημερινές από 10.00 έως 18.00 και τα Σάββατα από 10.00 έως 14.00), μέσω του τηλεφωνικού κέντρου, αλλά και ηλεκτρονικά μέσω του aekfc.gr.



Την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση για τα τρία σκούτερ Django 125 της Peugeot Scooters στους τρεις τυχερούς κατόχους εισιτηρίου διαρκείας για τη σεζόν 2017-18. Διαρκείας στο όνειρο μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου! gazzetta loading…

This entry was posted on Κυριακή, Σεπτέμβριος 3rd, 2017 at 21:09 and is filed under ΑΘΛΗΤΙΚΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.