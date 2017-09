Σεπτέμβριος 3rd, 2017 by Χρήστος Μίμης

Ο άγριος ξυλοδαρμός μέχρι θανάτου του Μπακαρί Χέντερσον τα ξημερώματα της 7ης Ιουνίου στο Λαγανά πάγωσε τη Ζάκυνθο και συγκλόνισε την Ελλάδα, αλλά και την Αμερική. Η πρωτοφανής αγριότητα εκείνων που χτυπούσαν τον άτυχο φοιτητή καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας και οι εικόνες που αποκάλυψε πρώτο το protothema.gr έκαναν το γύρο του κόσμου. Σχεδόν δυο μήνες μετά, η οικογένεια του άτυχου Μπακαρί προσπαθεί να συνέλθει από το σοκ του θανάτου του παιδιού τους, έχοντας στο πλευρό τους για τον μακρύ, όπως αναμένεται, δικαστικό αγώνα τον γνωστό δικηγόρο Ανδρέα Πάτση ο οποίος βρέθηκε πριν από λίγες ημέρες στην Αμερική.

Όλοι μαζί συμμετείχαν το περασμένο Σάββατο στην εκδήλωση «Blue Dream» της Ελληνορθόδοξης Κοινότητας της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στα Χάμπτονς του Λονγκ Άιλαντ, όπου τιμάται η μνήμη ανθρώπων που έχουν χάσει τη ζωή τους. Η οικογένεια του Μπακαρί για να τιμήσει τη μνήμη του παιδιού της έχει φτιάξει ειδικά βραχιολάκια με τα οποία θέλουν να θυμούνται την αγάπη του Μπακαρί για τη ζωή και την περιπέτεια, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν. Μάλιστα επισημαίνουν σε ένα κομμάτι χαρτί που συνοδεύει το βραχιόλι αυτό ότι το ταξίδι του Μπακαρί δεν έχει τελειώσει και το πνεύμα του θα ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο μαζί με όποιον έχει ένα τέτοιο βραχιόλι. Ο κ. Ανδρέας Πάτσης που συναντήθηκε μαζί τους επισημαίνει ότι οι γονείς προσπαθούν να συνέλθουν από το ισχυρό σοκ ενώ του έχουν ζητήσει να κάνει τα πάντα σε νομικό επίπεδο ώστε να τιμωρηθούν οι δράστες του απάνθρωπου ξυλοδαρμού. πρώτο θέμα

