Σεπτέμβριος 3rd, 2017 by Σταματίνα

Μοναδική ήταν η φετινή κίνηση επισκεπτών στη Λήμνο στο διάστημα των τριών καλοκαιρινών μηνών Ιουνίου, Ιουλίου και Αυγούστου 2017.



Τους τρεις αυτούς μήνες, και σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Λιμεναρχείου Λήμνου, αποβιβάστηκαν στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου Μύρινας, συνολικά 3,2 φορές ο πληθυσμός του νησιού (16.992 κάτοικοι σύμφωνα με την απογραφή του 2011) και συγκεκριμένα 54.093 επιβάτες.

Αριθμός αυξημένος κατά 13% σε σχέση με τον αντίστοιχο του 2016.



Σημειώνεται, επίσης, ότι τον Αύγουστο στη Μύρινα αποβιβάστηκαν 24.022 επιβάτες και πρόκειται για τον μεγαλύτερο αριθμός αφίξεων ανά μήνα που καταγράφεται στη Λήμνο από το 2011 έως σήμερα. ΑΠΕ-ΜΠΕ

