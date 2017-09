Σεπτέμβριος 3rd, 2017 by Σταματίνα

Είναι ανεπιθύμητες και πολύ δύσκολο να τις εξαφανίσει κανείς από το σπίτι. Ο λόγος για τις κατσαρίδες που αποτελούν συχνά «πονοκέφαλο» για τους ένοικους ενός σπιτιού. Υπάρχουν, ωστόσο, δύο τρόποι να απαλλαγείτε με απλό και φυσικό τρόπο και μάλιστα πολύ οικονομικά.



Αμμωνία Η έντονη και χαρακτηριστική οσμή της αμμωνίας απωθεί πολύ τις κατσαρίδες μιας και την απεχθάνονται. Πώς μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε αυτή την αδυναμία τους προς όφελός σας; Απλά διαλύστε 2 φλυτζάνια αμμωνία σε ένα κουβά νερό και αδειάστε τον στο νεροχύτη ή από όπου αλλού έχετε εντοπίσει ότι έρχονται.



Δάφνες Μπορεί σε εσάς να αρέσει η μυρωδιά τους αλλά οι κατσαρίδες νιώθουν μάλλον το αντίθετο για τα δαφνόφυλλα. Επομένως δοκιμάστε να απλώσετε μερικά φύλλα στα ντουλάπια της κουζίνας και του μπάνιου, καθώς και στις μπαλκονόπορτές σας και να σφουγγαρίσετε το σπίτι σας με λίγο νερό στο οποίο θα έχετε προηγουμένως ρίξει μερικά δαφνόφυλλα. Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σκόρδο ή φέτες αγγουριού τα οποία απεχθάνονται εξίσου οι κατσαρίδες. newsbeast loading…

