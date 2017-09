Σεπτέμβριος 3rd, 2017 by Χρήστος Μίμης

Τη δεύτερη ήττα της υπέστη η Εθνική στο Ευρωμπάσκετ, 78-72, από την αήττητη σε 3 αγωνιστικές Σλοβενία (1ος Όμιλος), αφού απώλεσε διαφορά 8 πόντων, 50-58, στα τέλη της 3ης περιόδου και δέχτηκε επιμέρους σκορ, 16-6, μετά το υπέρ της 62-66. Οι Ντόντσιτς (22π.) και Ντράγκιτς (20π.) ήταν οι δήμιοι της «γαλανόλευκης», ενώ 16 πόντους πρόσθεσε ο Πρέπελιτς. Ο Κώστας Σλούκας με 18 πόντους και 6 ασίστ ήταν εξαιρετικός για την Εθνική, ενώ Μπουρούσης και Παπαγιάννης έδωσαν μάχες στη ρακέτα, αλλά τα 3/20 τρίποντα απέτρεψαν μία νίκη που θα άλλαζε τις ισορροπίες στον πρώτο όμιλο για τους παίκτες του Κώστα Μίσσα. Με τον Παπαγιάννη αντί του Μπουρούση στο «5» παρέταξε την αρχική πεντάδα ο Μίσσας. Ο νεαρός σέντερ της Εθνικής είχε σαφή εντολή να κλείνει τους διαδρόμους στον μεγάλο σταρ της Σλοβενίας, Γκόραν Ντράγκιτς και να του αλλοιώνει τα σουτ, με το τεράστιο κορμί του. Η απόπειρα αυτή δεν ήταν επιτυχής, ομως στα πρώτα λεπτά, αφού ο Ντράγκιτς είχε σημειώσει ήδη 6 πόντους, στο 10-4 της ομάδας του. Ο Μπουρούσης πέρασε στη θέση του Παπαγιάννη και η Ελλάδα μείωσε σε 15-12, με δικούς του πόντους, καθώς και του Πρίντεζη. Το zone press 2-2-1 του Ιγκόρ Κοκόσκοφ δημιουργούσε προβλήματα στην επίθεση της Εθνικής, αλλά κυρίως ήταν τα μόλις 4 ριμπάουντ που μάζεψαν οι Έλληνες διεθνείς (11 οι Σλοβένοι στην 1η περίοδο) που οδήγησαν στο +10, 23-13, της αντιπάλου, με το τέλος της 1ης περιόδου. Ο Ντόντσιτς με 2 τρίποντα (1 σημείωσε ο Πρέπελιτς) είχαν κάνει ζημιά στην Εθνική που ανέβαζε το σκορ μόνο μέσα από τη ρακέτα. Το +12 «έγραψε» ο Ράντολφ, 25-13, για τη Σλοβενία με την έναρξη της 2ης περιόδου και η Εθνική συνέχισε να κηνυγά στο σκορ. Παρά τα 1/9 τρίποντα, η Εθνική έγινε απειλητική χάρη στα ριμπάουντ που μάζεψαν οι Πρίντεζης (4), Μπουρούσης (3) και Παπαπέτρου (3), 20 η Σλοβενία, 18 η Ελλάδα στο ημίχρονο που είχε ισορροπήσει! Η πρώτη φορά που μείωσε η εθνική ήταν το -5, 26-21, με τον Παππά, για το 30-26 πάλι με τον ίδιο και το 32-30 με τον Παπαγιάννη. Ομως, ο Ντόντσιτς στην εκπνοή του πρώτου μέρους «έπιασε στον ύπνο» την ελληνική άμυνα, για το 38-35, έξω από τη γραμμή του τριπόντου.

Η 3η περίοδος ανήκε στους παίκτες του Κώστα Μίσσα: Αρχικά με σερί 9-0 που ολοκληρώθηκε με τρίποντο του Σλούκα, η Εθνική ξέφυγε με +4, 35-39 (ο Παπαγιάννης της είχε δώσει προβάδισμα, 35-36). Ο Σλούκας ήταν ο καλύτερος παίκτης της Ελλάδας μοιράζοντας ασίστ και κλέβοντας μπάλες. Αυτός έδωσε στην τιμή τη μέγιστη τιμή της υπέρ της «γαλανόλευκης» έως εκείνη τη στιγμή, +7, 38-45, με 2/2 βολές, ενώ με νέο δικό του τρίποντο η Εθνική έκανε το 43-48. Οι αλλαγές του Μίσσα είχαν μπερδέψει τον Ιγκόρ Κοκόσκοφ, ο Παπαγιάννης είχε βρει τα πατήματά του και έκανε σημαντική δουλειά, σε επίθεση και άμυνα, ενώ ο Μπουρούσης ήταν σταθερά «πύργος». Ο Καρδιτσιώτης σέντερ «έγραψε» το 50-58 (+8), με τον Γκόραν Ντράγκιτς να μειώνει σε 52-58, στο τέλος της 3ης περιόδου. Μέχρι το 62-66, η Εθνική είχε τον έλεγχο, αλλά εν συνεχεία δέχτηκε σερί 8-0 για το 70-66 των Σλοβένων (από Μούριτς, Ντόντσιτς και Βίντμαρ).

Ο Σλούκας έκανε το 71-70 με 2/2 βολές, 1:42 πριν τη λήξη. Ο Ντράγκιτς απάντησε με 4 σερί πόντους, 75-70, ο Σλούκας φώναξε πάλι παρών, 75-72, αλλά απέμεναν μόλις 16». Ο Παπανικολάου έκανε φάουλ στον Πρέπελιτς που ευστόχησε σε 1 βολή, 76-72, αλλά στην τελευταία επίθεση της Εθνικής ο Καλάθης αστόχησε δύο φορές για 3 κι ενώ το επιθετικό ριμπάουντ, είχε πάρει ο Πρίντεζης. Από τη γραμμή του φάουλ, ο Ράντολφ «σφράγισε» την 3η νίκη, 78-72, της Σλοβενίας. Διαιτητές: Μαράνιο (Βραζιλία), Κόντε (Ισπανία), Κοζλόφσκις (Λετονία)



Τα δεκάλεπτα: 23-13, 35-30, 52-58, 78-72



ΣΛΟΒΕΝΙΑ (Ιγκόρ Κοκόσκοφ): Ράντολφ 8, Ντράγκιτς 20, Νίκολιτς, Πρέπελιτς 16, Μούριτς 6, Μπλάζιτς, Βίτνμαρ 6 (9ρ.), Ζάγκορατς, Ντίμετς, Τσάντσαρ, Ντόντσιτς 22 (7/12σ.)



ΕΛΛΑΔΑ (Κώστας Μίσσας): Καλάθης 6, Μπουρούσης 9, Σλούκας 18 (6ασ.), Παππάς 10, Παπαγιάννης 10 (3κ.), Πρίντεζης 10 (10ρ.), Παπανικολάου 4, Μάντζαρης, Αγραβάνης, Παπαπέτρου 5 (6ρ.), Μπόγρης, Αντετοκούνμπο in

This entry was posted on Κυριακή, Σεπτέμβριος 3rd, 2017 at 18:32 and is filed under ΑΘΛΗΤΙΚΑ, ΜΠΑΣΚΕΤ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.