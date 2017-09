Σεπτέμβριος 3rd, 2017 by Σταματίνα

Μπορεί οι ειδικές επιτροπές να έχουν συγκροτηθεί εδώ και μήνες, ωστόσο δεν έχουν καταλήξει μεθοδολογικά ούτε στα βασικά, όπως τι συνιστά «εμπορική τιμή» ενός ακινήτου. Τα ελάχιστα συμβόλαια δεν επιτρέπουν ασφαλή συμπεράσματα για το πού διαμορφώνονται οι τρέχουσες εμπορικές αξίες και οι φορολογούμενοι συνεχίζουν να «σκοτώνουν» τα ακίνητά τους για να ξεπληρώσουν την εφορία ή τις τράπεζες.



Το υπουργείο Οικονομικών, παρά ταύτα, διαβεβαιώνει ότι ως το τέλος του έτους θα είναι έτοιμο το νέο σύστημα αντικειμενικών -εμπορικών αξιών, με βάση το οποίο θα υπολογιστεί ο ΕΝΦΙΑ του 2018. Με οριζόντιες παρεμβάσεις, σύμφωνα με δημοσίευμα της «Ελευθερίας του Τύπου», βασισμένες μάλλον σε ένα μάλλον ανεπαρκές δείγμα νέων συμβολαίων, ετοιμάζουν έναν Φρανκενστάιν των ακινήτων, που θα αποτελειώσει όσους έχουν ακόμα κάποια ελάχιστα περιθώρια φοροδοτικής ικανότητας, καθώς σε πολλές περιοχές της Αττικής, της υπόλοιπης ηπειρωτικής Ελλάδας και σε νησιά πρώτης γραμμής οι νέες αξίες θα είναι ως και 25% υψηλότερες. Με τα νέα συμβόλαια, η επικράτεια θα μπορούσε να χωριστεί σε τρεις ζώνες. Στην 1η Ζώνη, τα στοιχεία των συμβολαίων, σύμφωνα με την εφημερίδα, θα οδηγούν σε αυξήσεις αξιών από 15% ως 20%-25%. Οι περιοχές αυτές είναι Δήμοι της Νότιας Αττικής, όπως η Γλυφάδα και η Βούλα. Η Κηφισιά, η ζώνη εντός οικισμού της Μυκόνου, άλλα κυκλαδονήσια με αυξημένη οικοδομική δραστηριότητα, παραλίες κυρίες σε περιοχές της Κρήτης, η Ρόδος, η βόρεια Κέρκυρα, τα παράλια της Ηπείρου, το κέντρο της Θεσσαλονίκης, η Χαλκιδική, η Καβάλα. Στη 2η Ζώνη, περιλαμβάνονται περιοχές όπου η εικόνα της αγοράς ακινήτων δείχνει ελαφρώς βελτιωμένη σε σύγκριση με τα προηγούμενα έτη. Η Κεντρική Μακεδονία, η Ξάνθη, η Λάρισα και ο Βόλος, τα παράλια του Κορινθιακού και η Νότια Πελοπόννησος , ενώ ως ειδική περίπτωση χαρακτηρίζονται η Χίος και η Λέσβος. Σε όλες αυτές τις περιοχές, το αν θα υπάρξουν αυξήσεις η σταθεροποίηση των αξιών στα σημερινά επίπεδα θα εξαρτηθεί από το αν βγαίνει ο λογαριασμός, ήτοι από το αν ο ΕΝΦΙΑ του 2018 θα μπορεί να αποδώσει 3,2 δισ. ευρώ.



Στην 3η Ζώνη περιλαμβάνονται η Κεντρική Στερεά Ελλάδα, η Θεσσαλία, η Δ. Μακεδονία, τα ενδότερα της Ηπείρου καθώς και πολλές περιοχές της Αττικής που αποκαλούνται «φιλέτα» όπως η Εκάλη και η Άνοιξη, όπου η αγορά εξακολουθεί να κινείται πτωτικά. Σε αυτές τις περιοχές, θα πρέπει να αναμένεται μείωση αξιών 15%-20%. newsbeast loading…

This entry was posted on Κυριακή, Σεπτέμβριος 3rd, 2017 at 18:09 and is filed under ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.