Σεπτέμβριος 3rd, 2017 by Σταματίνα

Η προπόνηση το πρωινό του Σαββάτου άργησε να ξεκινήσει λόγω του νερού στην πίστα, από τη βροχή. Το ενδεχόμενο υδρολίσθησης ήταν μεγάλο και έτσι ο υπεύθυνος του αγώνα, Τσάρλι Γουάιτινγκ πρότεινε η τρίτη περίοδος των ελεύθερων δοκιμαστικών να καθυστερήσει.



Πρώτος στην πίστα βγήκε ο Ρικιάρντο με ένα σετ βρόχινων ελαστικών και στη συνέχεια ακολούθησαν κι άλλοι. Μόλις επτά όμως πραγματοποίησαν χρονομετρημένο γύρο, με την κορυφή να πιάνεται από τις δύο Williams. Μάσα και Στρολ έκαναν το 1-2 και τρίτος βρέθηκε ο Νίκο Χούλκενμπεργκ!



Σάινθ Τζούνιορ, Πάλμερ, Έρικσον και Κβιατ ήταν στην τέταρτη, πέμπτη, έκτη και τελευταία θέση αντίστοιχα, από όσους χρονομετρήθηκαν. Αξίζει να σημειωθεί ότι κανείς από τους οδηγούς δεν πίεσε στο όριο σε αυτές τις συνθήκες, καθώς εύκολα θα μπορούσαμε να έχουμε… παρατράγουδα. Ακριβώς από κάτω, ο πίνακας με τα αναλυτικά αποτελέσματα. gazzetta loading…

