Σεπτέμβριος 2nd, 2017 by Σταματίνα

Σύσσωμη η επιχειρηματική κοινότητα περιμένει να ακούσει στη ΔΕΘ τα σχέδια της κυβέρνησης για την αναστροφή του κλίματος και όχι νέες αόριστες υποσχέσεις αναφέρει σε άρθρο του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητήριου Αθήνας Γιάννης Χατζηθεοδοσίου.

Συμπληρώνει δε ότι και από τα υπόλοιπα κόμμα απαιτούνται ρεαλιστικές προτάσεις που να μπορούν να εφαρμοστούν. Πρέπει, σημειώνει, να κοιτάξουμε μπροστά και να χαράξουμε έναν αναπτυξιακό δρόμο, αφήνοντας οριστικά πίσω μας τον εφιάλτη των τελευταίων ετών. Ολόκληρο το άρθρο: «Το φθινόπωρο ξεκινά με υψηλές επιβαρύνσεις για πολίτες και επιχειρηματίες, ενώ ακόμη αναζητείται ο δρόμος διεξόδου από την κρίση. Ήδη, τα ραβασάκια του ΕΝΦΙΑ είναι έτοιμα, ενώ ας μην ξεχνάμε ότι τρέχουν οι μήνες στους οποίους πρέπει να καταβληθεί ο φόρος εισοδήματος. Το ανησυχητικό, όμως, δεν είναι ότι οι υποχρεώσεις σφίγγουν τη θηλιά στο λαιμό όλων μας, αλλά ότι δεν παρατηρείται καμία βελτιωτική αλλαγή στην αγορά. Η περίοδος των εκπτώσεων ουσιαστικά δεν έκανε τη διαφορά και πώς θα μπορούσε να γίνει αυτό, όταν η κατανάλωση πνέει τα λοίσθια εξαιτίας του περιορισμού των εισοδημάτων των καταναλωτών. Είναι, δυστυχώς, κάτι που αντικατοπτρίζεται στον ολοένα και μειούμενο τζίρο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που καλούνται για μία ακόμα φορά να ξεπεράσουν τον εαυτό τους, ώστε να αντέξουν στις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί και που μόνο φιλικές προς την επιχειρηματικότητα δεν είναι. Υπερφορολόγηση, δυσθεώρητες ασφαλιστικές εισφορές, έλλειψη ρευστότητας, μηδαμινές επενδύσεις, αποτελούν τροχοπέδη για κάθε υγιή επιχειρηματική δραστηριότητα και βέβαια σοβαρούς παράγοντες διακοπής λειτουργίας χιλιάδων μεσαίων και μικρών επιχειρήσεων. Μοναδική πιθανότητα αναστροφής του κλίματος θα ήταν μία σοβαρή προσπάθεια συνεννόησης και συνεργασίας των πολιτικών δυνάμεων που θα έδινε και το μήνυμα ότι σε αυτή την κατάσταση έκτακτης ανάγκης θα είχαμε όλοι την ψυχραιμία και τη σωφροσύνη να εστιάσουμε σε ό,τι μας ενώνει και όχι σε ό,τι μας χωρίζει. Δυστυχώς, βλέπουμε το ακριβώς αντίθετο. Την ώρα που η οικονομία μας συνεχίζει τον κατηφορικό της δρόμο, οι πολιτικές δυνάμεις του τόπου συνεχίζουν να «τρώγονται» με θέματα που κανονικά ως ώριμη κοινωνία θα έπρεπε να έχουμε αφήσει οριστικά πίσω μας. Τελευταίο παράδειγμα οι συγκρίσεις μεταξύ ναζισμού και κομμουνισμού. Αυτό είναι άραγε το πραγματικό πρόβλημα μας; Αυτό είναι που απασχολεί τον επιχειρηματία, που είναι αμφίβολο αν θα σώσει την επιχείρηση του, τον νέο επιστήμονα που δεν βλέπει κανένα μέλλον μπροστά του, τον άνεργο που μάταια αναζητεί εργασία και τον συνταξιούχο που παλεύει να επιβιώσει πλέον με ψίχουλα;



Επιτέλους, απαιτείται να μπει μπροστά η κοινή λογική και να σταματήσουμε να ασχολούμαστε με φαντάσματα του παρελθόντος, δίνοντας έτσι λαβή και σε ακραίες και εξαιρετικά επικίνδυνες φωνές. Τα προβλήματα είναι εδώ και γι’ αυτά απαιτούνται άμεσα λύσεις. Η ιδεοληψία και η εμμονή σε θέματα που προκαλούν ρήγματα, απλώς δυναμιτίζουν περισσότερο την ήδη τεταμένη κατάσταση. Είναι απόλυτα αναγκαίο, περισσότερο από ποτέ, να δείξουν τα ίδια τα κόμματα και οι πολιτικές δυνάμεις του τόπου ότι μπορούν να ανταποκριθούν στις ευθύνες τους και να σχεδιάσουν την επόμενη μέρα της ελληνικής οικονομίας, με όσο το δυνατόν περισσότερα στοιχεία συνεργασίας. Ευκαιρία για να αποδείξουν ότι όντως ενδιαφέρονται για την πορεία της χώρας, και όχι για μικροκομματικά συμφέροντα, έχουν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, εκεί όπου παραδοσιακά οι επικεφαλής των πολιτικών δυνάμεων παρουσιάζουν τις προτάσεις για τις αλλαγές και τις ενέργειες που απαιτούνται, ώστε να δοθεί η απαιτούμενη ώθηση σε κρίσιμους οικονομικούς τομείς. Να ξεκαθαρίσω, λοιπόν, ότι σύσσωμη η επιχειρηματική κοινότητα περιμένει να ακούσει στη ΔΕΘ τα σχέδια της κυβέρνησης για την αναστροφή του κλίματος και τις απαραίτητες βελτιωτικές κινήσεις που έχει ανάγκη η οικονομία μας και από τα υπόλοιπα κόμματα ρεαλιστικές προτάσεις, που είναι εφικτό να υλοποιηθούν και να δώσουν λύσεις. Αυτό που σε καμία περίπτωση δεν έχουμε ανάγκη να ακούσουμε είναι νέες αόριστες υποσχέσεις και αλληλοκατηγορίες. Πρέπει επιτέλους να κοιτάξουμε μπροστά και να χαράξουμε έναν αναπτυξιακό δρόμο, αφήνοντας οριστικά πίσω μας τον εφιάλτη των τελευταίων ετών.» iefimerida loading…

