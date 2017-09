Σεπτέμβριος 2nd, 2017 by Σταματίνα

Μήπως φταίνε οι παρακάτω συνήθειες που αισθάνεστε κουρασμένη όλη μέρα; Υπάρχει μια μερίδα ανθρώπων (στον πλανήτη) -φήμες λένε ότι δεν υπερβαίνουν τους 7 σε αριθμό- που λατρεύουν το πρωινό ξύπνημα. Ξεχωριστοί; Τυχεροί; Εξωγήινοι (ζουν ανάμεσα μας); Δεν ξέρουμε να σας απαντήσουμε. Αυτό που μπορούμε,με σιγουριά, να πούμε είναι ότι για εμάς τους δισεκατομμύρια υπόλοιπους κατοίκους της γης δεν είναι το πρωινό ξύπνημα δεν είναι καθόλου ευχάριστο. Σύμφωνα με έρευνες που δεν υπάρχουν (αν και θα έπρεπε), οι περισσότεροι προσπαθούμε να αποφύγουμε το αναπόφευτκο πατώντας το snooze. Εκεί γύρω στης 97η φορά καταλαβαίνουμε ότι δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι και αναγκαζόμαστε να σηκωθούμε από το κρεβάτι, επιταχύνοντας μάλιστα όλες τις πρωινές διαδικασίες για να κερδίσουμε το χρόνο που χάσαμε. Παρόλα αυτά υπάρχουν κάποιες συνήθειες ή -αν θέλετε- κάποιες πρωινά τελετουργικά που καλύτερα να αποφεύγετε αφού δεν βοηθούν καθόλου τόσο το να ξυπνήσετε ολοκληρωτικά, όσο και το να νιώθετε καλά στη διάρκεια της υπόλοιπης ημέρας. 1. Να πατάτε επαναλαμβανόμενα το snooze Όλοι έχουν για ένα, άντε το πολύ δύο, snooze. Aπο εκεί και πέρα, μόνονα απομακρύνεστε από το στόχο σας καταφέρνετε (aka να ξυπνήσετε). Αυτό γιατί κάθε φορά που αποκοιμιέστε εκ νέου, μπαίνετε ξανά στα στάδια ύπνου τα οποία και πρόκειται ξαναδιακόψετε μόλις λίγα λεπτά αργότερα. Έτσι πριν καλά καλά μπείτε σε ένα στάδιο, αναγκάζεστε να βγείτε από αυτό, πράγμα που κουράζει αφόρητα τον οργανισμό σας. Μετά αναρωτιέστε γιατί νιώθετε πτώμα όλη μέρα; Να κάθεστε με τις ώρες κάτω από το ντουζ



Οκ, «με τις ώρες». Ίσως υπερβάλλουμε, αλλά καταλάβετε τι θέλουμε να πούμε. Όχι πως δεν είναι φανταστικό να νιώθετε το ζεστό νερό να πέφτει πάνω σας κάθε πρωί, αλλά παραείναι χαλαρωτικό για μια στιγμή που αυτό που θέλετε είναι να «ξυπνήσετε» το σώμα σας. Αντιθέτως, τα καυτά ντουζ μεγάλης διάρκειας ρίχνουν τους ρυθμούς της καρδιάς και σας κάνουν να νιώθετε περισσότερο έτοιμη να ξαναπέσετε στο κρεβάτι παρά να ετοιμαστείτε για την καινούρια μέρα. Προτιμήστε ένα γρήγορο χλιαρό ντουζ που θα αναζωογωνήσει το σώμα και το πνεύμα σας. Να πίνετε καφέ Το ωστικό κύμα που δημιουργήθηκε από τα «ΤΙ;;» που μόλις ακούστηκαν, υπάρχει πιθανότητα να σηκώσει τσουνάμι. Ωστόσο για να σας καθησυχάσουμε, αυτό που εννοούμε δεν είναι να μην πιείτε καθόλου καφέ, αλλά να κάνετε υπομονή λίγη ώρα. Βάζοντας την καφείνη μέσα στον οργανισμό σας από πολύ νωρίς το πρωί, επιβραδύνετε την πααγωγή κορτιζόλης, δηλαδή της ουσίας που είναι υπεύθυνη να σας ξυπνησει. Προτιμήστε να πιείτε την πρώτη γουλιά καφέ μετά τις 9:30. Να τσεκάρετε τα social media «Κι αυτό είναι κακό δηλαδή;», σκέφτεστε. Πριν πέσετε να με φάτε, να σας πω. Τα social media είναι φανταστικά, αλλά αυτό που μπορεί να ξεκινήσει ως ένα αθώο «κάτσε να δω κανένα story στο Instagram» μπορεί να καταλήξει σε ένα ατελείωτο scroll down ανάμεσα σε βιντεάκια με γρήγορες συνταγές για ψωμί και δήθεν αυθόρμητες selfies. Αποτέλεσμα; Όταν ξανακοιτάξετε την ώρα στο κινητό σας να διαπιστώσετε ότι μόλις έχετε χάσει ένα μισάωρο έτσι, χωρίς να έχετε κάνει τίποτα.



Να προβληματίζεστε για το τι θα φορέσετε Είναι ένας από τα πιο μάταιους τρόπους να αφήσετε το χρόνο να περάσει (μέχρι που τελικά να καθυστερήσετε να φτάσετε στον προορισμό σας) τον οποίο όμως μπορείτε να αποφύγετε επιλέγοντας το outfit σας από το προηγούμενο βράδυ. Αν, πάλι, είστε από τους ανθρώπους της στιγμής, που ντύνονται σύμφωνα με τη διάθεσή τους, βγάλτε στην άκρη άλλη μια εναλλακτική και διαλέξτε αυτή που σας κάνει περισσότερο κλικ το πρωί. bovary loading…

