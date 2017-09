Σεπτέμβριος 2nd, 2017 by Σταματίνα

Το φθινόπωρο η φύση δεν είναι πλούσια μονάχα σε χρώματα αλλά και σε φρούτα και λαχανικά που διεκδικούν μια θέση και πάλι στο πιάτο σας. Οι τροφές αυτής της εποχής αποτελούν εξαιρετικές πηγές θρεπτικών συστατικών, βοηθούν στην καλή υγεία του οργανισμού και παράλληλα την αποτοξίνωση του οργανισμού, την τόνωση του ανοσοποιητικού συστήματος, την πνευματική ευεξία, καθώς και την απώλεια των περιττών κιλών και την καύση του λίπους. Παρακάτω ακολουθούν πέντε από αυτές που μπορούν να γίνουν οι σύμμαχοί σας! Πράσα Τα συναντάμε συνήθως σε νόστιμες και λαχταριστές σούπες. Τα πράσα έχουν την ιδιότητα να σταθεροποιούν τα επίπεδα του σακχάρου στο αίμα και περιέχουν σπουδαία θρεπτικά συστατικά όπως το μαγγάνιο, η βιταμίνη C, το σίδηρο, το φυλλικό οξύ και η βιταμίνη Β6 που προωθούν την καλή υγεία του οργανισμού. Αχλάδια Ενα ακόμη γλυκό φρούτο έρχεται να προστεθεί στη λίστα σας με τα καθημερινά σας σνακ. Τα αχλάδια προστατεύουν από τον διαβήτη τύπου 2 και την καρδιακή νόσο. Επίσης είναι άριστη πηγή διαιτητικών ινών, βιταμίνης C, καλίου και χαλκού, ενώ είναι πλούσια σε ουσίες με αντιοξειδωτική δράση. Οι φυτικές ίνες που περιέχει βοηθούν τα άτομα που ταλαιπωρούνται από δυσκοιλιότητα και δυσλειτουργίες του πεπτικού συστήματος. Κουνουπίδι Μπορεί η μυρωδιά του να μην είναι και τόσο ευχάριστη, αλλά το κουνουπίδι είναι ένα είναι ένα αντιοξειδωτικό λαχανικό που είναι πλούσιο σε βιταμίνες και μεταλλικά στοιχεία και ενώ αποτελείται περίπου από 85% νερό κι έχει πολύ λίγους υδατάνθρακες, πρωτεΐνη ή λίπη, άρα έχει ελάχιστες θερμίδες. Οι φυτικές ίνες του είναι άπεπτες ουσίες που σας κρατούν χορτάτους για περισσότερη ώρα και βοηθούν έτσι στην προσπάθεια για απώλεια βάρους. Γλυκοπατάτες Μια από τις τροφές που επίσης συμβάλλουν στο αίσθημα του κορεσμού, χάρη στην περιεκτικότητα τους σε φυτικές ίνες είναι οι γλυκοπατάτες, οι οποίες ενισχύουν και το «κάψιμο» των θερμίδων εξαιτίας της πιο έντονης προσπάθειας που κάνει το πεπτικό σύστημα για να διασπάσει την τροφή αυτή. Ακόμη, είναι πλούσιες σε αντιοξειδωτικά, μαγγάνιο, βήτα-καροτίνη, βιταμίνη C, βιταμίνη D. Βοηθούν στον έλεγχο του σακχάρου στο αίμα, κάνουν καλό στην καρδιά.



Μήλα Ενα φρούτο γνωστό και αγαπητό για τις λίγες του θερμίδες, την περιεκτικότητα του σε βιταμίνες και ανόργανα συστατικά αλλά και φυτικές ίνες. Καταναλώνοντας το καθημερινά μπορείτε να ενισχύσετε την υγεία σας αλλά και να διατηρήσετε τη σιλουέτα σας. Το μήλο βοηθά στη διατήρηση του σακχάρου στο αίμα και μειώνει την όρεξη για τσιμπολόγημα, βάζοντας τέλος στις λιγούρες και ξεγελώντας το στομάχι. Επίσης, στις ιδιότητες του περιλαμβάνονται η αντιγηραντική και ηρεμιστική του δράση, ενώ το μήλο χάρη στις φυτικές ίνες που περιέχει συμβάλλει στην εύρυθμη λειτουργία του πεπτικού συστήματος, προλαμβάνοντας το πρήξιμο και χάρη στη χαμηλή περιεκτικότητα του σε νάτριο, στην πρόληψη της κατακράτησης.

