Είκοσι χρόνια μετά τον θάνατο της αγαπημένης πριγκίπισσας των Βρετανών, Νταϊάνα, ο πυροσβέστης που βοήθησε τη Lady D ενώ βρισκόταν ακόμη βαρύτατα τραυματισμένη στο πίσω κάθισμα της Mercedes, μετά το τροχαίο στη γέφυρα Αλμά του Παρισιού, μιλά για τα όσα έγιναν εκείνα τα πρώτα κρίσιμα λεπτά. Ο λοχίας Χαβιέ Γκουρμελόν, πυροσβέστης, ήταν από τους πρώτους που βρέθηκαν στο σημείο του δυστυχήματος, δευτερόλεπτα αφότου συνέβη. Ο πυροσβεστικός σταθμός που υπηρετούσε απέχει μόλις λίγα μέτρα από τη γέφυρα Αλμά. «Οι άνδρες μου ήταν ήδη στα οχήματά τους, μας πήρε λιγότερο από τρία λεπτά για να φθάσουμε, ήμασταν οι πρώτοι», λέει. Οταν ο Γκουρμελόν πλησίασε την Νταϊάνα, είχε τις αισθήσεις της. Ηταν στο πάτωμα του αυτοκινήτου, είχε τα μάτια της ανοιχτά. Ηταν ανήσυχη, «Θεέ μου, τι συνέβη;», έλεγε. Η τελευταία φωτογραφία της Νταϊάνα εν ζωή -Παπαράτσι την κυνηγούσαν στο Παρίσι για ένα καρέ στο πίσω κάθισμα της Mercedes παρέα με τον σύντροφό της Ντόντι Αλ Φαγιέντ /Φωτογραφία: EPA-ΑΠΕ-ΜΠΕ «Κάναμε ό,τι σε κάθε τροχαίο. Πιάσαμε αμέσως δουλειά, κοιτάξαμε ποιοι είναι ζωντανοί, ποιοι νεκροί. «Θεέ μου, τι συνέβη;», μου είπε η Νταϊάνα. Κουνιόταν ελαφρά. Μπορούσα να δω ότι ήταν ελαφρά τραυματισμένη στον δεξιό της ώμο, αλλά εκτός από αυτό δεν έβλεπα κάποιο άλλο σημαντικό τραύμα. Δεν υπήρχε καθόλου αίμα. Για να είμαι ειλικρινής, σκέφτηκα ότι θα ζήσει. Της κρατούσα το χέρι και της έλεγα να είναι ήρεμη και να μείνει ακίνητη, της έλεγα ότι ήμουν εκεί για να την βοηθήσω. Εκείνη μου έλεγε »Θεέ μου τι συνέβη;», περιέγραψε ο πυροσβέστης μιλώντας στη Sun. Οπως εξήγησε, εκείνη τη στιγμή έφθασε ένας γιατρός και είπε ότι πρέπει να την απεγκλωβίσουν, κάτι το οποίο έκαναν σχετικά εύκολα, αφού δεν χρειάστηκε να κόψουν το αυτοκίνητο. «Της έδωσα οξυγόνο και η ομάδα μου έμεινε στο πλευρό της καθώς τη βγάζαμε από το αυτοκίνητο. Τη βγάλαμε έξω, τη βάλαμε σε μια σανίδα και μετά στο φορείο. Ο φόβος σε ένα τροχαίο είναι μην τυχόν υπάρχει χτύπημα στη σπονδυλική στήλη, οπότε για να προφυλάξουμε τον τραυματία τον ακινητοποιούμε», είπε, εξηγώντας ότι λίγα λεπτά αργότερα σταμάτησε να αναπνέει και η καρδιά της άρχισε να χτυπά ξανά αφότου της έκαναν τεχνητή αναπνοή. Ο 50χρονος σήμερα πυροσβέστης υποστηρίζει ότι δεν γνώριζε, μέχρι εκείνο το σημείο, ποια ήταν η γυναίκα στο αυτοκίνητο. Το κατάλαβε όταν την είχαν βάλει ήδη στο φορείο. «Ηρθε ο υπεύθυνος της επιχείρησης απεγκλωβισμού και με ρώτησε αν τη γνώριζα. Δεν τη γνώριζα και τότε ξανακοίταξα πίσω στο ασθενοφόρο και αντιλήφθηκα ποια είναι. Θα κάναμε τα ίδια όποια και να ήταν. Ενα πράγμα θυμάμαι πάντως: Οτι οι δύο επιβαίνοντες που κάθονταν στα πίσω καθίσματα της Mercedes δεν φορούσαν ζώνες ασφαλείας».



Το ότι δεν φορούσε ζώνη ασφαλείας η Νταϊάνα ήταν κάτι εξαιρετικά ασυνήθιστο, σημειώνει η Daily Mail. Φωτογραφία: ΕPA-AΠΕ-ΜΠΕ Ο Γκουρμελόν σπάνια μιλά για το δυστύχημα. Τελευταία φορά ήταν στο δικαστήριο για το δυστύχημα, το 2007. Οι εικόνες από εκείνη τη δραματική νύχτα όμως, όπως λέει, είναι ακόμη καθαρές, 20 χρόνια μετά. Οσον αφορά στους άλλους επιβαίνοντες της Μercedes, ο Γκουρμελόν ανέφερε στη Sun: «Οταν πλησίασα, ο οδηγός του αυτοκινήτου ήταν ήδη νεκρός και δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα για εκείνον. Ο Αλ Φαγιέντ ήταν στο πίσω κάθισμα, σε κακή κατάσταση. Είχε ένα καρδιακό επεισόδιο όσο ήταν ακόμη στο αυτοκίνητο, όταν τον έβγαλαν έξω οι τραυματιοφορείς τον ανακήρυξαν νεκρό. Ο σωματοφύλακας της πριγκίπισσας που καθόταν μπροστά είχε τις αισθήσεις του, αλλά ήταν εγκλωβισμένος και έφερε βαρύτατα τραύματα. Ρωτούσε συνεχώς για την πριγκίπισσα. »Πού είναι; Πού είναι;», έλεγε, αλλά τα παιδιά της ομάδας μου του έλεγαν να μείνει ήρεμος και να μη μιλάει. Τού είπα ακόμη ότι κανείς μας δεν μιλά αγγλικά, οπότε θα ήταν καλύτερα να ηρεμήσει και να μην κινείται. Του είπα ακόμη να μην ανησυχεί, εμείς τους φροντίζουμε όλους». Δευτερόλεπτα μετά το δυστύχημα στη γέφυρα Αλμά, οι παπαράτσι πλησιάζουν /Φωτογραφία: ΕPA-AΠΕ-ΜΠΕ Ο πρώτος γιατρός που έφθασε στο σημείο του δυστυχήματος, πάντως, ήταν ο Φρεντερίκ Μαλίζ, ο οποιός οδηγούσε κατά μήκος του Σηκουάνα και προσέγγιζε τη σήραγγα όταν είδε καπνούς να βγαίνουν. Σταμάτησε και πήγε να βοηθήσει. Οταν άνοιξε την πόρτα της διαλυμένης Mercedes, είδε τέσσερις ανθρώπους.



Δύο ήταν ήδη νεκροί, ο οδηγός και ο Ντόντι Αλ Φαγιέντ, που καθόταν επίσης στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου. Οι άλλοι δύο, ο συνοδηγός, σωματοφύλακας-σκιά της Νταϊάνα, και η πριγκίπισσα ήταν ακόμη ζωντανοί. «Αντιδρούσαν, αλλά ήταν βαρύτατα τραυματισμένοι», αναφέρει. Αμέσως κάλεσε τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και προσπάθησε να βοηθήσει. Δεν είχε μαζί του ιατρικό εξοπλισμό. «Είχα μόνο τα γυμνά μου χέρια», λέει. Ο γιατρός επίσης δεν είχε αντιληφθεί ποια ήταν η γυναίκα στη Μercedes: «Αναρωτιόμουν απλά γιατί είχαν συγκεντρωθεί τόσοι πολλοί φωτογράφοι ενώ εγώ έδινα τις πρώτες βοήθειες». Φωτογράφοι και περαστικοί δευτερόλεπτα μετά το δυστύχημα συγκεντρώνονται γύρω από το όχημα /Φωτογραφία: ΕPA-AΠΕ-ΜΠΕ Το αυτοκίνητο της πριγκίπισσας μετά τη θανατηφόρα σύγκρουση /Φωτογραφία: Αssociated Press iefimerida loading…

