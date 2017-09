Σεπτέμβριος 2nd, 2017 by Σταματίνα

Χωρίς πανικό αλλά με σύνεση, και κυρίως κατόπιν έρευνας θα πρέπει να γίνεται η αγορά των σχολικών ειδών ενόψει της νέας σχολικής χρονιάς. Αυτό συστήνει στους καταναλωτές ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Καταναλωτών, Γιώργος Λεχουρίτης ο οποίος δηλώνει στο Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ότι εκείνο που πρώτα απ’ όλα πρέπει να κάνουν οι γονείς είναι έρευνα αγοράς. Έρευνα αγοράς «Θα πρέπει να ψάξουν, να ερευνήσουν τι ακριβώς χρειάζεται το παιδί τους και βέβαια να κάνουν την έρευνα, έτσι ώστε να είναι σίγουροι πως δεν θα αγοράσουν στο διπλάσιο ή ακόμη και στο τριπλάσιο ένα τετράδιο, μια σάκα ή οποιοδήποτε βοήθημα από το πρώτο κατάστημα το οποίο θα συναντήσουν. Το σίγουρο είναι ότι υπάρχει πληθώρα προϊόντων». Μέχρι στιγμής όμως η αγοραστική κίνηση είναι μουδιασμένη καθώς όπως υπογραμμίζει στο Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο πρόεδρος του Συλλόγου Βιβλιοχαρτοπωλών Αθηνών και Προαστίων, Νίκος Σταθάτος «η κίνηση δεν έχει ξεκινήσει ακόμη. Είναι σε χαμηλά επίπεδα. Αυτό μπορεί να οφείλεται στο ότι ο κόσμος γυρνώντας από τις διακοπές δεν μπορεί αμέσως να ανταπεξέλθει οικονομικά. Οι περισσότεροι κοιτάνε να αγοράσουν τα απολύτως απαραίτητα και την τελευταία στιγμή, δηλαδή λίγες ημέρες πριν ή και μετά την έναρξη της σχολικής περιόδου. Κυρίως την πρώτη βδομάδα που ανοίγουν τα σχολεία τότε η κίνηση είναι ανεβασμένη». Ακολουθούμε τη λίστα δασκάλων Ωστόσο, όποτε κι αν αρχίσουν οι γονείς την «εξόρμηση» στα καταστήματα για τα σχολικά είδη θα πρέπει να αποφύγουν το σύνηθες λάθος. Όπως επισημαίνει ο κ. Λεχουρίτης «να μην κάνουν έρευνα εκ των υστέρων, καθώς καταγράφονται παράπονα και καταγγελίες για διαφορά τιμών. Ότι αγόρασαν ένα προϊόν σε μια συγκεκριμένη τιμή και την επόμενη μέρα το βλέπουν φθηνότερα.

Γι αυτό και συστήνουμε πρώτα να γνωρίζουν τι ακριβώς θέλουν και χρειάζονται να αγοράσουν κι έπειτα να το ψάξουν σε καταστήματα και βιβλιοπωλεία για να επιλέξουν το καλύτερο και φθηνότερο. Και βέβαια δεν πρέπει να τα αγοράζουμε εκ των προτέρων, αλλά με την έναρξη της σχολικής χρονιάς μόλις οι δάσκαλοι δώσουν οδηγίες για το τι ακριβώς θα πρέπει οι μαθητές να προμηθευτούν». Κυκλοφορούν ακατάλληλα προϊόντα για παιδιά Ο πρόεδρος του ΙΝΚΑ λέει επίσης στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι «χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή καθώς κυκλοφορούν και προϊόντα που είναι ακατάλληλα για τα παιδιά.

Μερικές φορές υπάρχουν λύσεις για καλά και φθηνά σχολικά είδη μόνο που δεν είναι και ιδανικές, διότι κυκλοφορούν χιλιάδες προϊόντα με επιβλαβείς ουσίες που μπορεί να επιβαρύνουν, να βλάψουν την υγεία των μαθητών, όπως χρώματα, μολύβια, γόμες. Για αυτό και χρειάζεται έλεγχος όχι μόνο της τιμής αλλά και των ποιοτικών χαρακτηριστικών». Όσον αφορά τις τιμές «είναι κάπως πρώιμα να μιλήσουμε για τις φετινές τιμές, αλλά είναι σίγουρο ότι οι επιχειρηματίες βιβλιοπώλες και καταστηματάρχες λόγω οικονομικής κρίσης γνωρίζουν ότι δεν υπάρχουν πολλά περιθώρια να ξοδέψουν αφειδώς οι γονείς, άρα ευελπιστώ ότι οι τιμές θα κυμανθούν στα ίδια περσινά επίπεδα αν και μπορεί να υπάρχουν κάποιες μικροδιαφορές».

Από την άλλη πλευρά, ο πρόεδρος του Συλλόγου Βιβλιοχαρτοπωλών Αθηνών και Προαστίων, Νίκος Σταθάτος διευκρινίζει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι «σε γενικές γραμμές οι τιμές δεν έχουν μεγάλες διαφορές σε σχέση με πέρυσι». Μάλιστα, κάποιες μεγάλες εισαγωγικές, επώνυμες εταιρείες, μολυβιών, τετραδίων, χαρτικών έχουν κάνει ανατιμήσεις και φαίνεται ότι οι τιμές δεν έχουν ανέβει. «Επιλέγουμε να μειώνουμε τα δικά μας ποσοστά για να είμαστε ανταγωνιστικοί και να διευκολύνουμε τους γονείς στις αγορές τους», λέει ο κ. Σταθάτος και προσθέτει ότι «οι γονείς θα πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι υπάρχουν και αρκετά φθηνά προϊόντα, τα οποία είναι αμφιβόλου ποιότητας και πολλές φορές μπορεί να είναι ακατάλληλα για τα παιδιά, γι αυτό και συχνά αποσύρονται».



Για άλλη μια χρονιά έτοιμη για το «κυνήγι των τιμών» δηλώνει στο ΑΠΕ – ΜΠΕ η μητέρα ενός 12χρονου μαθητή, η Κική Ασλανίδου.

«Τις προηγούμενες χρονιές πηγαίναμε στα καταστήματα από νωρίς για να αγοράσουμε σχολική τσάντα, τετράδια, στυλό. Φέτος θα περιμένουμε να δούμε τι θα μας πούνε οι δάσκαλοι και βέβαια θα αρχίσουμε να ψάχνουμε τις τιμές που υπάρχουν στα πολυκαταστήματα και στα βιβλιοπωλεία για να βρούμε τις καλύτερες». Όσον αφορά τις τιμές «είναι κάπως πρώιμα να μιλήσουμε για τις φετινές τιμές, αλλά είναι σίγουρο ότι οι επιχειρηματίες βιβλιοπώλες και καταστηματάρχες λόγω οικονομικής κρίσης γνωρίζουν ότι δεν υπάρχουν πολλά περιθώρια να ξοδέψουν αφειδώς οι γονείς, άρα ευελπιστώ ότι οι τιμές θα κυμανθούν στα ίδια περσινά επίπεδα αν και μπορεί να υπάρχουν κάποιες μικροδιαφορές».

Από την άλλη πλευρά, ο πρόεδρος του Συλλόγου Βιβλιοχαρτοπωλών Αθηνών και Προαστίων, Νίκος Σταθάτος διευκρινίζει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι «σε γενικές γραμμές οι τιμές δεν έχουν μεγάλες διαφορές σε σχέση με πέρυσι». Μάλιστα, κάποιες μεγάλες εισαγωγικές, επώνυμες εταιρείες, μολυβιών, τετραδίων, χαρτικών έχουν κάνει ανατιμήσεις και φαίνεται ότι οι τιμές δεν έχουν ανέβει. «Επιλέγουμε να μειώνουμε τα δικά μας ποσοστά για να είμαστε ανταγωνιστικοί και να διευκολύνουμε τους γονείς στις αγορές τους», λέει ο κ. Σταθάτος και προσθέτει ότι «οι γονείς θα πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι υπάρχουν και αρκετά φθηνά προϊόντα, τα οποία είναι αμφιβόλου ποιότητας και πολλές φορές μπορεί να είναι ακατάλληλα για τα παιδιά, γι αυτό και συχνά αποσύρονται».



Για άλλη μια χρονιά έτοιμη για το «κυνήγι των τιμών» δηλώνει στο ΑΠΕ – ΜΠΕ η μητέρα ενός 12χρονου μαθητή, η Κική Ασλανίδου.

«Τις προηγούμενες χρονιές πηγαίναμε στα καταστήματα από νωρίς για να αγοράσουμε σχολική τσάντα, τετράδια, στυλό. Φέτος θα περιμένουμε να δούμε τι θα μας πούνε οι δάσκαλοι και βέβαια θα αρχίσουμε να ψάχνουμε τις τιμές που υπάρχουν στα πολυκαταστήματα και στα βιβλιοπωλεία για να βρούμε τις καλύτερες». ΑΠΕ-ΜΠΕ loading…

This entry was posted on Σάββατο, Σεπτέμβριος 2nd, 2017 at 08:12 and is filed under ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΑΙΔΙ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.