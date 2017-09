Σεπτέμβριος 2nd, 2017 by Σταματίνα

Απλήρωτοι παραμένουν οι συμβασιούχοι εργαζόμενοι στην καθαριότητα σε ορισμένους δήμους της χώρας, οι οποίοι βάσει νόμου Σκουρλέτη επαναπροσλήφθησαν, αφού είχαν λήξει οι συμβάσεις τους. Όπως αναφέρει σημερινό δημοσίευμα της εφημερίδας «Καθημερινή», ορισμένοι επίτροποι του Ελεγκτικού Συνεδρίου επέστρεψαν και πάλι χωρίς έγκριση τα εντάλματα πληρωμής που τους απεστάλησαν από δήμους, εκτιμώντας ότι η επαναπρόσληψη των συμβασιούχων είναι κατ’ ουσίαν παράταση συμβάσεων, κάτι που αντίκειται στο Σύνταγμα και στην ευρωπαϊκή νομοθεσία



Οι συμβασιούχοι εργαζόμενοι στην καθαριότητα του Δήμου Σπάρτης, συνολικά 15 άτομα, επαναπροσλήφθηκαν με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου τον περασμένο Ιούλιο, ωστόσο έκτοτε δεν έχουν πληρωθεί. «Ο επίτροπος μας επέστρεψε αθεώρητα τα εντάλματα πληρωμής για τον Ιούλιο και τον Αύγουστο με την αιτιολογία ότι και ο τελευταίος νόμος είναι αντισυνταγματικός. Εμείς θα τα υποβάλουμε και πάλι από εβδομάδα και ελπίζουμε να λυθεί το πρόβλημα ώστε να πληρωθούν οι άνθρωποι», λέει στην «Κ» ο δήμαρχος Ευάγγελος Βαλιώτης. Να σημειωθεί ότι το ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζει και ο δήμος Πάρου και ο δήμος Αργυρούπολης- Ελληνικού.



Υπενθυμίζεται ότι οι δήμοι είχαν επαναπροσλάβει τους συμβασιούχους που εργάζονταν στην καθαριότητα με νέες συμβάσεις τον περασμένο Ιούλιο, σύμφωνα με νομοθετική ρύθμιση του Πάνου Σκουρλέτη, η οποία είχε κατατεθεί στη Βουλή εσπευσμένα στο τέλος του περασμένου Ιουνίου.

