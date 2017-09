Σεπτέμβριος 2nd, 2017 by Σταματίνα

Από τις ΗΠΑ, όπου κάνει πλέον θραύση, ένα νέο επικίνδυνο παιχνίδι έχει εισβάλει και στην Ευρώπη. Μετά τη Μπλε Φάλαινα και τα παιδιά που έχασαν την ζωή τους ή κινδύνεψαν σοβαρά, τώρα ήρθε η δοκιμασία του «Πάγου και του Αλατιού».



Το CSI Institute του υποστράτηγου ε.α. Μανώλη Σφακιανάκη, ενημερώνει πως το συγκεκριμένο φαινόμενο ονομάζεται «Salt and Ice Challenge» και γνωρίζει μεγάλη απήχηση σε παιδιά και εφήβους, μέσω σελίδων κοινωνικής δικτύωσης αλλά και μέσω του YouTube. Η δοκιμασία προκαλεί τα παιδιά να τοποθετήσουν ένα παγάκι πάνω σε σημείο του σώματός τους που έχουν ρίξει αλάτι. Ο νικητής του «παιχνιδιού» είναι αυτός που θα αντέξει τον πόνο από το «κάψιμο» που προκαλεί ο πάγος στο δέρμα.



Όπως αναφέρουν γιατροί και μελετητές, το αλάτι κατεβάζει τη θερμοκρασία του πάγου μέχρι τους -17 βαθμούς Κελσίου, δημιουργώντας έτσι μέσα σε διάστημα λιγότερο των 10 – 15 λεπτών, έγκαυμα, όμοιο με αυτό που προκαλείται στα κρυοπαγήματα.

