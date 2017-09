Σεπτέμβριος 2nd, 2017 by Σταματίνα

Εξαφανίστε τα σημάδια από το πρόσωπό σας με τα ευεργετικά συστατικά που προσφέρουν τα πέταλα του τριαντάφυλλου καθώς εξομοιώνουν το χρώμα του δέρματος. Ακόμη η ψίχα του καρυδιού ενυδατώνει το πρόσωπο και το αφήνει λαμπερό και αψεγάδιαστο.



Χρησιμοποιήστε αυτή τη σπιτική μάσκα προσώπου κάθε βδομάδα για όμορφο και ενυδατωμένο δέρμα. Υλικά 10 γραμμάρια καρυδόψιχα

10 γραμμάρια αλεύρι

πέταλα από 2 τριαντάφυλλα Εφαρμογή Τρίψτε το καρύδι να γίνει σαν πολτός.

Ανακατέψτε το με το αλεύρι και προσθέστε λίγο νερό, αν χρειαστεί, για καλύτερο ανακάτεμα.

Προσθέστε τα πέταλα των τριαντάφυλλων και ανακατέψτε.

Βάλτε το μείγμα σε ένα κατσαρολάκι και σιγοβράστε το σε πολύ χαμηλή φωτιά για λίγα λεπτά, μέχρι τα πέταλα να μαλακώσουν και η αλοιφή να αρχίσει να παίρνει ένα ροζ χρώμα.

Αφήστε το μείγμα να κρυώσει. Απλώστε ομοιόμορφα στο πρόσωπο και αφήστε το για 20 λεπτά.

Oφέλη Τα ροδοπέταλα έχουν την ιδιότητα να εξισορροπούν τη λιπαρότητα της επιδερμίδας. Το τριαντάφυλλο είναι πηγή βιταμίνης C, με δράση επανόρθωσης στις λεπτές γραμμές της επιδερμίδας ενώ ανανεώνει τα επιδερμικά κύτταρα και χαρίζει λάμψη. Τα αιθέρια έλαια του άγριου τριαντάφυλλου δίνουν ελαστικότητα στην επιδερμίδα, θρέφουν το δέρμα κι επαναφέρουν το κολλαγόνο σε φυσιολογικά επίπεδα.

