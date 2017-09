Σεπτέμβριος 2nd, 2017 by Σταματίνα

Σε περίπτωση που έχετε επιχειρήσει, για τους δικούς σας λόγους, να μπλοκάρετε τον Μαρκ Ζούκερμπεργκ στο Facebook, θα είδατε πως κάτι τέτοιο είναι αδύνατο. Κανείς χρήστης του κοινωνικού δικτύου δεν μπορεί να τον κάνει «μπλοκ», όπως θα διαπιστώσατε, αφού πήγατε να το δοκιμάσετε (παραδεχτείτε το). Κάτι παρόμοιο συμβαίνει και με την γυναίκα του Πρισίλα Τσανγκ. Γιατί, όμως, συμβαίνει αυτό;



Ομως αποκαλύπτει πρώην τεχνικός του Facebok, πρόκειται για ένα σφάλμα στον τρόπο με τον οποίο κωδικοποιούνται τα μπλοκ και δεν έχει καμία σχέση με κάποια πρόθεση των ιδρυτών του δικτύου να αποτρέψουν μεγάλο αριθμό χρηστών να μπλοκάρουν το ίδιο άτομο.



Το γεγονός, ωστόσο, είναι πως κανείς δεν μπορεί να μπλοκάρει τον Μαρκ Ζούκερμπεργκ. Αν θέλετε να μπλοκάρετε κάποιον από την οικογένεια, τότε μπορείτε να αποκλείσετε τον σκύλο του Μπιστ ή την αδελφή του Ράντι. iefimerida loading…

