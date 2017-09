Σεπτέμβριος 2nd, 2017 by Σταματίνα

Ανυπέρβλητο εμπόδιο αποδείχθηκε η Πολωνία για τους Ισλανδούς. Το σύνολο του Καμίνσκι πήρε το πρώτο ροζ φύλλο αγώνα στο Eurobasket, αφού έπαιξαν όμορφο μπάσκετ και επικράτησαν των αντιπάλων τους με 91-61. Κορυφαίος για τους Πολωνούς ο Βαζίνσκι με 15 πόντους και 6 ριμπάουντ. Για τους Σκανδιναβούς ξεχώρισε ο Βίλχιαμσον με 16 πόντους Οι Ισλανδοί μπήκαν φουριόζοι στο παιχνίδι και ευτύχησαν να προηγηθούν με 6-0 χάρη στο καλάθι τολυ Χέρμανσον. Η Πολωνία όμως συνήλθε από το αρχικό μούδιασμα, ανέβασε στροφές και πρόλαβε να κλείσει το πρώτο δεκάλεπτο, έχοντας το προβάδισμα (16-14) με το καλάθι του Γκιελο.



Το δεύτερο δεκάλεπτο άνηκε ολοκληρωτικά στην παρέα του Πονίτκα, η οποία πήγε τη διαφορά στους 10 (34-24, 17′) με το καλάθι του Βαζίνσκι. Οι παίκτες του Γκούντγιονσον δεν μπόρεσαν να μαζέψουν την κατάσταση και πήγαν στο ημίχρονο με τον φωτεινό πίνακα να γράφει 41-29. Οι Πολωνοί ήταν κυρίαρχοι στον τομέα των ριμπάουντ, αφού μέχρι εκείνη τη στιγμή μάζεψαν 27 έναντι 15 των αντιπάλων τους. Οι Πολωνοί συνέχισαν να έχουν τον απόλυτο έλεγχο του ματς, βάζοντας σε ρόλο κομπάρσου τους Ισλανδούς στη συνέχεια του αγώνα. Το τελικό 91-61 τα λέει όλα, με τους νικητές να ψάχνουν πλέον άλλη μια νίκη στον όμιλο για να προκριθούν. Νίκησε γιατί:: H Πολωνία ήταν καλύτερη σε ριμπάουντ (53 έναντι 33) και ασίστ (19 έναντι 13), ενώ ευστόχησε και σε πολλές βολές (25/28). Έκαναν τη διαφορά: O Βαζίνσκι έκανε σπουδαίο ματς με 15 πόντους (1/2 δίποντα, 2/4 τρίποντα και 7/7 βολές), 6 ριμπάουντ και 2 ασίστ σε 23:04) και ήταν ο πολυτιμότερος της αναμέτρησης. Πέρασε και δεν ακούμπησε: Ο Στέφανσον ήταν πολύ άστοχος για τους Ισλανδούς, αφού τελείωσε την αναμέτρηση με 1/11 σουτ και 2 πόντους



Τι πετάνε: Οι Ισλανδοί το ποσοστό τους εντός πεδιάς (24/70, 34%) και τις 13 ασίστ και γενικότερα την απόδοση τους από το δεύτερο δεκάλεπτο και μετά. Σημείο-κλειδί: Το 41-29 του ημιχρόνου έγινε 52-33 μέσα σε 7 λεπτά στο τρίτο δεκάλεπτο, κάτι που κλείδωσε το ματς. Αφανής «ήρωας»: Ο Σλότερ ήταν καθοριστικόες, συμβάλλοντας με τους 12 πόντους, τα 4 ριμπάουντ και τις 2 ασίστ σε 21:07. gazzetta loading…

