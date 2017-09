Σεπτέμβριος 2nd, 2017 by Σταματίνα

Είστε από εκείνους τους επιβάτες που φτάνουν πρώτοι στο αεροδρόμιο; Θέλετε να είστε πάντα πρώτοι στο check in; Να μην έχετε άνθρωπο μπροστά σας στον έλεγχο και σχεδόν τρέχετε να επιβιβαστείτε στο αεροσκάφος πριν από όλους τους υπόλοιπους; Μπράβο για την ταχύτητα και τη συνέπεια αλλά σας έχουμε άσχημα νέα.



Εαν σας θυμίζει κάτι το παραπάνω σκηνικό, συνεχίστε το διάβασμα. Αν πάλι είστε από αυτούς που επιλέγουν να επιβιβαστούν τελευταίοι, όλα είναι εντάξει. Μπορείτε να σταματήσετε να διαβάζετε εδώ (δεν θα το κάνετε όμως).

Το να μπαίνετε πρώτοι σε ένα αεροπλάνο ίσως είναι κακό για την υγεία σας. Αυτό τουλάχιστον δείχνει νέα έρευνα που δημοσιεύτηκε στο αμερικανικό περιοδικό Physical Society, και η οποία δείχνει ότι όταν επιβιβάζεστε πρώτοι σε αεροπλάνο, έχετε αυξημένη πιθανότητα να κολλήσετε ένα μικρόβιο, όπως αναφέρει ο Independent. Ομάδα του Πανεπιστημίου της Αριζόνα ερεύνησε τον τρόπο που μπορεί να εξαπλωθεί μια ασθένεια σε ένα αεροπλάνο, εάν μόνο ένας επιβάτης είναι άρρωστος. Ετσι μελέτησαν διαφορετικούς τύπους σεναρίων επιβίβασης χρησιμοποιώντας ένα μαθηματικό μοντέλο. Μετά το τέλος της μελέτης, διαπίστωσαν ότι οι επιβάτες που κάθισαν πρώτοι είχαν περισσότερες πιθανότητες να εκτεθούν σε λοιμώξεις. Οταν κάθεστε πρώτοι εκτίθεστε σε περισσότερους ανθρώπους που περπατούν μετά από εσάς, καθώς στη συνέχεια επιβιβάζονται στο αεροπλάνο. Για παράδειγμα, αν καθίσατε στο μπροστινό μέρος του αεροπλάνου και ένας άρρωστος επιβάτης πέρασε από μπροστά σας για να φτάσει στο κάθισμά του, τότε είναι πιο πιθανό να μεταφέρει πάνω σας (και πάνω σε όποιους προσπεράσει) τα μικρόβια που έχει.



Ωστόσο εάν ένας άρρωστος ήταν καθισμένος στο μπροστινό μέρος του αεροσκάφους τότε αυτό θα ήταν επίσης αρκετά κακό για τους υπόλοιπους επιβάτες καθώς οι περισσότεροι θα περνούσαν από μπροστά του για να πάνε στις θέσεις τους. Αντ ‘αυτού, η ομάδα πιστεύει ότι οι αεροπορικές εταιρείες θα πρέπει να προτιμήσουν μια μέθοδο επιβίβασης όπου οι επιβάτες θα μπαίνουν στο αεροπλάνο τόσο από το εμπρόσθιο όσο και από το πίσω μέρος, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η επαφή τους και η επακόλουθη εξάπλωση μιας μόλυνσης. bovary loading…

