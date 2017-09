Σεπτέμβριος 2nd, 2017 by Σταματίνα

Πάνω από 27.000 έλεγχοι σε μικρά και μεγάλα φορτηγά πραγματοποιήθηκαν τις τρεις τελευταίες ημέρες του Αυγούστου, στο πλαίσιο των αντιτρομοκρατικών μέτρων που έχει υιοθετήσει η Ιταλία.



Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν, κυρίως, στα ιστορικά κέντρα των διαφόρων πόλεων. Kατασχέθηκαν 157 φορτηγά και 24 άτομα συνελήφθησαν, αλλά κανείς, όπως προκύπτει, δεν βαρύνεται με κατηγορίες που να σχετίζονται με τρομοκρατική δράση.



Στην όλη επιχείρηση συμμετείχαν 3.500 αστυνομικοί και για την διασταύρωση των διαφόρων πληροφοριών χρησιμοποιήθηκε και η τράπεζα στοιχείων του Σένγκεν. Οι επιπλέον αυτοί έλεγχοι αποφασίστηκαν μετά την πρόσφατη τρομοκρατική επίθεση ισλαμιστών, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Ισπανία. ΑΠΕ-ΜΠΕ loading…

