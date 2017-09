Σεπτέμβριος 2nd, 2017 by Χρήστος Μίμης

Εδώ και 28 έτη το Οικουμενικό Πατριαρχείο με πρωτοβουλία του

Οικουμενικού Πατριάρχη έχει θεσμοθετήσει την αρχή της Εκκλησιαστικής Ινδίκτου ως ημέρα αφιερωμένη στην Προστασία του Φυσικού Περιβάλλοντος. Με αυτήν αφορμή, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γρεβενών τέλεσε για πρώτη φορά Θεία Λειτουργία στην καρδιά της Βάλιας Κάλντας, του Εθνικού Δρυμού που δεσπόζει με το κάλλος του. Μετά από μία διαδρομή αρκετών χιλιομέτρων, μέσα στο δάσος, ο κόσμος που έφτασε χάρηκε μία απίστευτη Θεία Λειτουργία. Μαζί και ο Διευθυντής Δασών του ν. Γρεβενών κ. Ιωάννη Τζατζάνη, η εκπρόσωπος του Περιβαλλοντικού Εθνικού Πάρκου της Πίνδου, δ. Χρ. Μωυσιάδου και με απαραίτητο συνοδοιπόρο τον έμπειρο στη διαβίωση στο βουνό, κ. Απ. Διανέλλο.

«Σήμερα, σημείωσε Σεβασμιώτατος, τελούμε Θεία Λειτουργία στον πιο όμορφο ναό, στον μεγαλύτερο ναό, με τον πιο πολύ κόσμο˙ τον ναό της φύσης που δεν έχει διαστάσεις, με τρούλο αμέτρητο. Αυτός είναι ο καθεδρικός ναός της φύσης. Στολισμένος με αυτά που ο Χριστός καλλιτέχνησε. Λαμπάδες τα δέντρα, θυμίαμα τα λουλούδια. Εκκλησίασμα όλα τα φυτά και τα ζώα. Δυστυχώς ενώ στην φύση γινόμαστε πιο φυσικοί, η καθημερινότητά μας στην τσιμεντούπολη μας στέρησε να έχουμε φυσική σχέση με τον Θεό. Αντίθετα ζούμε με το εγώ μας και εγκλωβιστήκαμε σε αυτό. Σήμερα, εδώ ζούμε το μεγαλείο της φύσης». Ο κ. Δαβίδ, αναγιγνώσκοντας την εγκύκλιο του Οικουμενικού Πατριάρχη για την ημέρα, τόνισε ιδιαιτέρως τα σημεία για τις ευχές και ικεσίες υπέρ της όλης δημιουργίας αναπέμπονται αυτήν ημέρα… Με απήχηση και πλούσια καρποφορία αυτής της πρωτοβουλίας της Κωνσταντινουπολίτιδος Εκκλησίας που ανέδειξε τις πνευματικές ρίζες της οικολογικής κρίσεως και την ανάγκη της μετανοίας και επαναιεραρχήσεως των αξιών του συγχρόνου ανθρώπου… Ενώ η αντιοικολογική συμπεριφορά είναι προσβολή του Δημιουργού και αθέτηση των εντολών Του, είναι μερικά από τα στοιχεία που αναφέρει ο Οικουμενικός Πατριάρχης στο μήνυμά του. «Θέλουμε να καθιερώσουμε αυτήν την ημέρα, είπε ο Σεβασμιώτατος, και να ερχόμαστε να λειτουργούμε, ώστε να γινόμαστε πιο φυσικοί. Αυτήν την ημέρα να χαιρόμαστε αυτό το μεγάλο δώρο του Θεού, την φύση, και να γινόμαστε πιο φυσικοί. Και όπως λέει ένας σύγχρονος τραγουδοποιός ‘Στην Βάλια Κάλντα τραγουδούν οι αγγέλοι’. Τα κελαρύσματα του νερού, τα τιτιβίσματα των πουλιών, το θρόισμα των φύλλων και η ομορφιά του χόρτου είναι οι αγγελικές φωνές που δοξολογούν τον Θεό. Τον ευχαριστούμε για όλα.» Περισσότερες εικόνες στον ΑΕΤΟ



