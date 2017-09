Σεπτέμβριος 2nd, 2017 by Σταματίνα

Είναι αυτή η περίοδος που όποιο περιοδικό και ιστοσελίδα και αν ανοίξετε θα βρείτε συμβουλές για να χάσετε τα κιλά των διακοπών. «Κάνε εκείνο», «κάνε το άλλο», «μην τρως λιπαρά» και ένα σωρό άλλες συμβουλές για να διώξεις από πάνω σου όλα όσα έφαγες στις διακοπές και έχουν κάτσει σε κοιλιά και «ψωμάκια». Ξέχνα τα, όλα αυτά, μιας και νέα επιστημονική έρευνα που διεξήχθη σε τουλάχιστον 135.000 ανθρώπους έδειξε πως η μείωση πρόσληψης κορεσμένων λιπαρών αντιπροσωπεύει κάτι λιγότερο από το 3% των συνολικών θερμίδων. Η έρευνα δεν σου λέει να κάτσεις να φας μέχρι να σκάσεις και να καταναλώσεις ό,τι τροφή με λιπαρά βλέπεις μπροστά σου, απλά σου υπενθυμίζει πως δεν χρειάζεται να αποκλείσεις καμία τροφή. Οι συμμετέχοντες στη μελέτη στη μελέτη ήταν ηλικίας 35 έως 70 ετών και προέρχονταν από 18 χώρες μεσαίου και υψηλού εισοδήματος.



Ο επικεφαλής επιστήμονας Δρ. Μάχσιντ Ντεχγκαν, από το Πανεπιστήμιο McMaster του Καναδά, δήλωσε μεταξύ άλλων: «Η καλύτερη διατροφή περιλαμβάνει ισορροπία υδατανθράκων και λιπαρών περίπου 50-55% και 35% αντίστοιχα, συμπεριλαμβανομένων κορεσμένων και ακόρεστων λιπαρών». Τα αποτελέσματα της μελέτης Pure δημοσιεύτηκαν στο ιατρικό περιοδικό Lancet και παρουσιάστηκαν σε συνέδριο καρδιολογίας στη Βαρκελώνη, όπως αναφέρει η metro.co.uk. Η μελέτη, παράλληλα, διαπίστωσε πως η υψηλότερη κατανάλωση κορεσμένων λιπαρών μειώνει τον κίνδυνο θανάτου κατά 14% και τον κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου κατά 21%. Κορεσμένα λιπαρά βρίσκονται συνήθως σε ζωικά προϊόντα, όπως το γάλα, το τυρί και το κρέας, και θεωρούνται επιβλαβή για την καρδιά και τις αρτηρίες. Τα κορεσμένα λιπαρά οφείλουν μέρος της κακής τους φήμης στο γεγονός πως αυξάνουν τα επίπεδα της κακής χοληστερόλης στο αίμα.



Οι ερευνητές δήλωσαν πως τα ευρήματά τους δεν υποστηρίζουν τις μέσες παγκόσμιες συστάσεις για περιορισμό της συνολικής πρόσληψης λίπους σε λιγότερο από το 30% των θερμίδων και την πρόσληψη κορεσμένων λιπαρών σε λιγότερο από 10%. Την ίδια ώρα η καθηγήτρια Σούσαν Τζεμπ, από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, επισήμανε πως οι κατευθυντήριες γραμμές υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου συνιστούν τη λήψη έως και 35% της διατροφικής ενέργειας από τα λιπαρά και κατά μέσο όρο 50% από τους υδατάνθρακες.

