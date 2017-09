Σεπτέμβριος 2nd, 2017 by Σταματίνα

Τα μισά από όσα έχουν καταβάλει σε εισφορές κατά τη διάρκεια του εργασιακού τους βίου θα παίρνουν πίσω ως σύνταξη χιλιάδες ασφαλισμένοι μετά την πλήρη εφαρμογή του νόμου Κατρούγκαλου, που θα ολοκληρωθεί με το «μαχαίρι» στην προσωπική διαφορά το 2019.



Μετά τις άγριες περικοπές και τα χαράτσια στις εισφορές που επιβλήθηκαν από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, η πλειοψηφία των ασφαλισμένων θα λαμβάνει συντάξεις πολύ χαμηλότερες από τα ποσά που θα έχει καταβάλλει ως εισφορές. Σύμφωνα με την εφημερίδα «Τα Νέα» που δημοσιεύει μελέτη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής, για την ανταποδοτικότητα του ασφαλιστικού συστήματος (συντάξεις προς εισφορές) οι ασφαλισμένοι δεν πρόκειται να πάρουν πίσω τα λεφτά των εισφορών τους, καθιστώντας το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης της χώρας αναλογιστικά άδικο και ληστρικό. Τα στοιχεία για κάθε Ταμείο ξεχωριστά είναι σοκαριστικά: Η μέση αξία των καταβαλλόμενων συντάξεων στον χώρο των τραπεζοϋπαλλήλων πρόκειται θα μειωθεί το 2019 στο 39% της μέσης αξίας των εισφορών που θα έχουν καταβληθεί (από 58% το 2016 και 77% το 2014), στο ΤΑΠ ΟΤΕ οι συντάξεις θα αναλογούν στο 41% των εισφορών που θα έχουν καταβληθεί (από 63% το 2016 και 86% το 2014)



Στο ΤΑΠ ΔΕΗ η σχέση αυτή θα περιοριστεί στο 45% (από 69% το 2016 και 93% το 2014), στους αυτοπασχολουμένους του ΕΤΑΑ θα μειωθεί στο 57% (από 67% το 2016 και 76% το 2014). Στους ελεύθερους επαγγελματίες του ΟΑΕΕ η μέση αξία των συντάξεων που θα καταβάλλονται θα ανέρχεται από το 2019 στο 49% των εισφορών που θα έχουν καταβάλει οι ασφαλισμένοι (έναντι 49% το 2016 και 54% το 2014). iefimerida loading…

