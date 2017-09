Σεπτέμβριος 2nd, 2017 by Σταματίνα

Απαράδεκτες χαρακτήρισε τις δηλώσεις του Τουρκοκύπριου ηγέτη Μουσταφά Ακιντζί για λύση δύο κρατών, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκραρτίας Νίκος Αναστασιάδης.



Πρόσθεσε ότι δεν ήθελε να εμπλακεί σε ένα παιχνίδι επίρριψης ευθυνών, αλλά τόνισε πως «πρέπει να αναλογιστεί ο κ. Ακιντζί είναι ότι δεν είναι δυνατόν να κατηγορεί εκείνους, των οποίων τις περιουσίες κατακρατά και τα ανθρώπινα δικαιώματα καταπατά». Τον κάλεσε, επίσης, να αναλογιστεί αν θα πρέπει να αποδέχονται οι Ελληνοκύπριοι οποιαδήποτε αξίωση της τουρκοκυπριακής κοινότητας για προνομιακή μεταχείριση, η οποία δεν συναντάται σε κανένα σύνταγμα στον κόσμο. Ερωτηθείς εάν η διαδικασία επίλυσης του κυπριακού θα επαναρχίσει μετά τις εκλογές, ο κ. Αναστασιάδης τόνισε ότι σε καμιά περίπτωση δεν συνδέει τις εκλογές με τη διαδικασία επίλυσης του κυπριακού. «Κατέστησα γνωστό ότι είμαι ανά πάσα στιγμή έτοιμος να επανέλθω στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων αν τηρηθούν κάποιες προϋποθέσεις που ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ αναφέρει στο πλαίσιό του», ανέφερε ο κ. Αναστασιάδης. Συνεπώς, πρόσθεσε, δεν εναπόκειται στην ελληνοκυπριακή πλευρά αν θα ξαναρχίσουν οι συνομιλίες και πότε. Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης χαρακτήρισε απαράδεκτη την ενέργεια του κατοχικού καθεστώτος να απαγορεύσει, φέτος, τη λειτουργία στον Αγιο Μάμα στην κατεχόμενη Μόρφου, προσθέτοντας ότι θα γίνουν τα απαραίτητα διαβήματα.



Οσον αφορά τα έγγραφα που απέστειλε σε ομάδα πολιτών, ενέργεια για την οποία επικρίθηκε από όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ο κ. Αναστασιάδης ανέφερε ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα να τα δώσει στα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου και αυτό θα πράξει, στην επόμενη συνεδρία του σώματος. ΑΠΕ-ΜΠΕ loading…

This entry was posted on Σάββατο, Σεπτέμβριος 2nd, 2017 at 18:01 and is filed under ΚΟΣΜΟΣ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.