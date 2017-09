Σεπτέμβριος 2nd, 2017 by Χρήστος Μίμης

Όταν μια ομάδα ήταν εκτός… τόπου και χρόνου στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα με αποτέλεσμα να κινδυνεύσει με πραγματική συντριβή, το τελικό 95-87 υπέρ των Γάλλων μόνο… κολακευτικό είναι για την Εθνική ομάδα. H Ελλάδα ήταν εκτός τόπου και χρόνου για 27 λεπτά, αφού είχε βρεθεί πίσω στο σκορ και με 24 πόντους διαφορά (71-47) και όλα έδειχναν… συντριβή για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα. Μέσα σε όλα υπήρχε και η… αντιμετώπιση των διαιτητών η οποία μόνο ουδέτερη δεν ήταν και η οποία κορυφώθηκε από τις συνεχόμενες τεχνικές ποινές με αποτέλεσμα να επιφέρει επιπλέον εκνευρισμό στις τάξεις της ομάδας. Οι Γάλλοι έκαναν ό,τι ηθελαν την ελληνική άμυνα, κάτι που αποτυπώνεται από τους 95 πόντους! Ακόμα και έτσι, η Εθνική βρήκε το σθένος και τα ψυχικά αποθέματα να αποδείξει ότι δεν… παραδίνεται εύκολα.

Τρία λεπτά άμυνας και καθαρού μυαλού στην επίθεση, ήταν αρκετά για να μειωθεί η διαφορά στους έξι πόντους (78-72) και αν ο Μάντζαρης ήταν εύστοχος στο τρίποντο για το -3 ίσως τα πράγματα να είχαν εξελιχθεί τελείως διαφορετικά. Όμως ο Ντε Κολό έκανε το… καθήκον του και έστειλε τη διαφορά εκ νέου στους 9 πόντους για να «καθαρίσει» με την υπόθεση της νίκης. Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο ήταν εκείνος που άλλαξε και πάλι τον ρου του αγώνα χάρη στο περίσσιο πάθος που έβγαλε, με τους Σλούκα-Πρίντεζη να τον συμπληρώνουν ιδανικά και τον Καλάθη (αν και έκανε κάποια λάθη στο τέλος) να είναι… παντού. Ουσιαστικά η Εθνική κρατάει τον χαρακτήρα που έβγαλε στο τέλος, κάτι που μπορεί να αποδειχθεί… ευεργετικό εν όψει του αγώνα με την Σλοβενία. Η άμυνα ήταν το μεγάλο πρόβλημα της Εθνικής από το ξεκίνημα του αγώνα. Μπορεί το πρώτο δίλεπτο να ήταν ελπιδοφόρο (5-0) με τους παίκτες του Κώστα Μίσσα να βγάζουν ενέργεια στην άμυνα, αλλά η συνέχεια έμελλε να ήταν καταστροφική. Η Γαλλία βρήκε την ευκαιρία να τρέξει στο ανοικτό γήπεδο ύστερα από έναν χαμένο ελληνικό αιφνιδιασμό ο οποίος θα έστελνε τη διαφορά στους επτά πόντους, με αποτέλεσμα να πάρουν το μομέντουμ του ματς. Είναι χαρακτηριστικό ότι πραγματοποίησαν ένα επιμέρους 27-10 μέχρι το τέλος της περιόδου, με τους Λοβέρν και Φουρνιέ να κάνουν… σμπαράλια την ελληνική ομάδα. Με διαδοχικά «γκολ φάουλ» η Γαλλία άνοιξε τη διαφορά, με την Ελλάδα να μοιάζει αδύναμη να αντιδράσει ώστε να επιστρέψει στο ματς. Κάποια ξεσπάσματα του Θανάση Αντετοκούνμπο στην άμυνα δεν βρήκαν την ανάλογη ανταπόκριση με αποτέλεσμα να κλείσει το ημίχρονο στην μεγαλύτερη διαφορά των 19 πόντων (36-55). Οι παίκτες του Βενσάν Κολέ έβρισκαν με χαρακτηριστική ευκολία τον δρόμο για το ελληνικό καλάθι, κάτι που φαίνεται από το εξωπραγματικό 71% στα σουτ εντός παιδιάς (16/21 δίποντα, 4/7 τρίποντα). Την ίδια στιγμή το ποσοστό της Ελλάδας ήταν πολύ πιο χαμηλό (43% με 13/28 σουτ) με αποκορύφωμα τα σουτ τριών πόντων (3/14)! Σε αυτό συνετέλεσαν και τα δύο γρήγορα φάουλ του Πρίντεζη, ο οποίος πέρασε νωρίς στον πάγκο και μειώθηκαν αισθητά οι επιθετικές λύσεις για την Εθνική ομάδα. ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ: Στο πρώτο ημίχρονο κατάφερε να «χτυπήσει» την Ελλάδα στα pick n roll και να πάρει πολλούς εύκολους πόντους από το «ζωγραφιστό» με αποτέλεσμα να ανοίξει γρήγορα την ψαλίδα στο σκορ με 16/21 δίποντα στο πρώτο μισό του αγώνα. ΕΚΑΝΑΝ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ: Ο Τζόφρι Λοβέρν ήταν εκείνος που «έκοβε» με 21 πόντους (9/13 δίποντα, 1/1 τρίποντο) και 11 ριμπάουντ, ενώ ο Εβάν Φουρνιέ εκείνος που «έραβε» με άλλους 21 πόντους και 2/4 τρίποντα. ΠΕΡΑΣΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΚΟΥΜΠΗΣΕ: Ο Κώστας Παπανικολάου ήταν μακριά από τον καλό του εαυτό, αφού έμεινε στο «μηδέν» με 0/3 τρίποντα. ΣΗΜΕΙΟ-ΚΛΕΙΔΙ: Στο 35′ η Εθνική είχε την ευκαιρία να μειώσει στους τρεις πόντους με ελεύθερο τρίποντο του Μάντζαρη ενώ το σκορ ήταν 78-72 για την Γαλλία, αλλά αντί για το -3 η διαφορά πήγε στο -9 με τρίποντο του Ντε Κολό που διαμόρφωσε το 81-72.

ΑΦΑΝΗΣ «ΗΡΩΑΣ»: Ο Τόμας Ερτέλ ήταν εκείνος που έκανε όλη τη δουλειά για τη Γαλλία στο τρίτο δεκάλεπτο με αποτέλεσμα η διαφορά να παέι στο +24 για τους «τρικολόρ» ενώ ο Μπορίς Ντιαό έδειξε καθαρό μυαλό όταν η Εθνική μείωσε το σκορ και μπόρεσε να κρατήσει τη νίκη για τη Γαλλία πρώτο θέμα

