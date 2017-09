Σεπτέμβριος 1st, 2017 by Σταματίνα

Να μετατραπεί από ένα «κουμπί πληρωμών» σε ένα ευέλικτο οικονομικό εργαλείο καθημερινής χρήσης, είναι ο νέος μεγάλος στόχος της εταιρείας online πληρωμών PayPal η οποία συστήνει μια πιστωτική κάρτα που προσφέρει στους πελάτες 2% επιστροφή μετρητών για τις αγορές χωρίς ετήσια συνδρομή. Οι επιστροφές θα εμφανίζονται στα ηλεκτρονικά πορτοφόλια των χρηστών και θα μπορούν να δαπανηθούν άμεσα σε πρόσθετες αγορές PayPal ή να μεταφερθούν σε μια τράπεζα.



Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, τους τελευταίους μήνες, είχε σειρά επαφών , με τεχνολογικούς και χρηματοπιστωτικούς κολοσσούς, όπως η Apple, η Visa και η JPMorgan, επιχειρώντας να κλείσει συμφωνίες και να κάνει την κάρτα PayPal απαραίτητη στην καθημερινότητα των 210 εκατομμυρίων πελατών τους. Σύμφωνα με την ίδια την εταιρεία μέχρι το τέλος Ιουνίου, και προτού η κάρτα να είναι πλήρως διαθέσιμη στην αγορά, οι συναλλαγές ανά λογαριασμό PayPal αυξήθηκαν κατά 10% τους τελευταίους 12 μήνες!



Η PayPal συνεργάζεται για την έκδοση της πιστωτικής κάρτας με τη Mastercard και την Synchrony Financial, τον μεγαλύτερο εκδότη πιστωτικών καρτών με ιδιωτική ετικέτα αλλά το δημοσίευμα του Bloomberg δεν διευκρινίζει σε ποιες χώρες είναι ήδη διαθέσιμη και πότε αναμένεται η άφιξη της στην Ελλάδα. newsbeast loading…

