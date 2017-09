Σεπτέμβριος 1st, 2017 by Χρήστος Μίμης

Ενα δυνατό τέστ ενόψει της έναρξης της αγωνιστικής περιόδου της ΕΚΑΣΔΥΜ, πραγματοποίησε η εφηβική ομάδα του Πρωτέα Γρεβενών που αγωνίστηκε με την ανδρική ομάδα του Κεραυνού Αγ.Γεωργίου, το απόγευμα της Παρασκευής στο κλειστό Γυμναστήριο στα Γρεβενά.

Οι θεατές παρακολούθησαν έναν συναρπαστικό αγώνα ενώ οι προπονητές Αλέξης Κατσάλης (Πρωτέα) και ο βοηθός προπονητή Αργύρης Τσέτσιλας έβγαλαν τα δικά τους συμπεράσματα.

