Σεπτέμβριος 1st, 2017 by Σταματίνα

Πολλές φορές προσπαθείτε να μειώσετε το βάρος σας ακολουθώντας διατροφικές συμβουλές, που σκοπό έχουν να βελτιώσουν τις καθημερινές επιλογές που κάνετε για το πιάτο σας. Εχετε όμως ποτέ αναζητήσει το λόγο για τον οποίο οι τροφές που πρέπει να προτιμήσετε δρουν ευεργετικά για τη σιλουέτα σας, αλλά και την υγεία σας; Μια από τις βασικές αρχές της καλής και υγιεινής διατροφής αφορά στη διατήρηση του pH του οργανισμού σε ισορροπία (ένα φυσιολογικό pH 7,35-7,4) μέσα από την κατανάλωση τροφών που βοηθούν τα κύτταρα ανανεώνονται και τους ιστούς να λειτουργούν σωστά. Οι τροφές αυτές ονομάζονται αλκαλικές, ενισχύουν την προσπάθεια απώλειας βάρους και μειώνουν την ανάγκη για το σχηματισμό καινούριων λιποκυττάρων, σε αντίθεση με τις όξινες τροφές, οι οποίες επιβραδύνουν το μεταβολισμό κι απορροφούν ενέργεια από τον οργανισμό. Στην κατηγορία των πολύ ωφέλιμων αυτών αλκαλικών τροφών, ανήκει και ένα φρούτο, που είναι πολύ δημοφιλές στη χώρα μας ιδίως το καλοκαίρι αλλά απολαμβάνεται συχνά και αποξηραμένο, ενώ θεωρείται ως μια από τις υπερτροφές κι όχι άδικα, αν ρίξετε μια ματιά στις παρακάτω ιδιότητές του. Μιλάμε φυσικά για το σύκο, ένα φρούτο με χαρακτηριστική απαλή φλούδα, τραγανό εσωτερικό, γλυκιά, πλούσια γεύση και υψηλή θρεπτική αξία, μιας και περιέχει συστατικά όπως βιταμίνες Α, Β1 και Β2, ασβέστιο, σίδηρο, φώσφορο, μαγγάνιο, νάτριο, κάλιο, αντιοξειδωτικά, ω-3 λιπαρά οξέα και φυτικές ίνες, ενώ παράλληλα έχει λίγες θερμίδες. Οι πολλαπλές ευεργετικές του ιδιότητες για τον οργανισμό: Το σύκο βοηθάει στην απώλεια βάρους Χάρη στη μεγάλη περιεκτικότητά του σε φυτικές ίνες (διαιτητικές ίνες) το σύκο γίνεται ο σύμμαχός σας στη μείωση του σωματικού βάρους, μιας και αυτές επιτρέπουν στη σωστή διαχείριση του. Οι φυτικές ίνες επιβραδύνουν την πέψη και την χώνεψη γιατί έχουν μεγάλο χρόνο διάβασης από το έντερο, διατηρώντας για περισσότερη ώρα το αίσθημα του κορεσμού, ενώ λόγω της χαμηλής θερμιδικής πυκνότητάς τους οδηγούν σε μείωση της προσλαμβανόμενης ενέργειας.



Το σύκο βελτιώνει την κινητικότητα του εντέρου Μια φυσική λύση στο πρόβλημα της δυσκοιλιότητας είναι η κατανάλωση του συγκεκριμένου φρούτου. Η καλή κινητικότητα του εντέρου προάγεται μέσα από τις φυτικές ίνες που αυτό περιέχει. Το φρούτο λειτουργεί καθαρκτικά στην περίπτωση αυτή και απομακρύνει το αίσθημα δυσφορίας. Το σύκο κάνει καλό στην αρτηριακή πίεση Αν θέλετε να διατηρήσετε την αρτηριακή σας πίεση σε χαμηλά επίπεδα, τότε αξίζει να βάλετε το σύκο στη διατροφή σας, καθώς το κάλιο το οποίο περιέχει είναι ένα μέταλλο που βοηθά στον έλεγχο και τη ρύθμιση της. Το σύκο συμβάλλει στην υγεία των οστών Ο συνδυασμός ασβεστίου και καλίου βοηθάει στην καλή οστική πυκνότητα και δημιουργεί μια ασπίδα στον οργανισμό ενάντια στην οστεοπόρωση και την αρθρίτιδα. Το σύκο λειτουργεί ως αφροδισιακό Γνωρίζατε ότι το σύκο ανήκει στην κατηγορία των αφροδισιακών τροφών; Κι όμως το φρούτο αυτό επιδρά στο ορμονικό σύστημα και απελευθερώνει τη διάθεση για σεξ. Το σύκο δρα αντιγηραντικά Για να διατηρήσετε τη νεανική όψη του δέρματος σας, πείτε «ναι» στο σύκο. Οι αντιοξειδωτικές του ουσίες εξουδετερώνουν τις ελεύθερες ρίζες, οι οποίες επιταχύνουν τον ρυθμό γήρανσης και «κλέβουν» τη λάμψη από το δέρμα σας προκαλώντας ατέλειες.



Απολαύστε το σύκο προσθέτοντας το στο πρωινό σας, τρώγοντας το ως ενδιάμεσο σνακ, κάνοντας το συστατικό ενός ροφήματος αλλά και της σαλάτας σας!

