Σεπτέμβριος 1st, 2017 by Σταματίνα

Ενας αστεροειδής πλάτους τριών μιλίων αναμένεται να περάσει σχετικά κοντά από τη Γη, σήμερα. Ο αστεροειδής που αποκαλείται Φλωρεντία θα περάσει σε απόσταση 4,4 εκατ. μιλίων από τη Γη. Αυτή η απόσταση είναι περίπου 18 φορές μεγαλύτερη από την απόσταση που υπάρχει ανάμεσα στη Γη και τη Σελήνη.



Σύμφωνα με τη Nasa, ο αστεροειδής Φλωρεντία θα κάνει ένα ασφαλές πέρασμα από τον μικρό πρασινο-μπλε πλανήτη μας… Το γεγονός ότι περνά σχετικά κοντά, σε σχέση πάντα με άλλα ουράνια σώματα, είναι μια υπενθύμιση για το πόσο αχανές είναι το σύμπαν. Για καλή μας τύχη, η τροχιά του αστεροειδή Φλωρεντία δεν συναντάται με αυτή της Γης, γιατί αν συναντιούνταν, απλά η ζωή θα τελείωνε. Αυτό θα συνέβαινε όχι εξαιτίας της συντριβής αλλά πιθανότατα μέσω της σκόνης που θα σήκωνε και της φωτιάς που θα προκαλούσε και θα έκαιγε όλα τα δάση… Το περιβάλλον θα καταστρεφόταν και η ζωή στη Γη δεν θα μπορούσε να συνεχίσει. Αξίζει να σημειωθεί ότι η NASA υπολογίζει ότι το μέγεθος του αστεροειδή Φλωρεντία φθάνει τα 2,7 μίλια. Αν συγκριθεί με το γεγονός ότι ο αστεροειδής που θεωρείται ότι εξαφάνισε τους δεινόσαυρους είχε μέγεθος 6 μίλια τότε καθένας μπορεί να αντιληφθεί το μέγεθος της καταστροφής που θα προκαλούνταν. Ο Πολ Χάδος, της NASΑ μιλώντας για τη «Φλωρεντία» λέει: Ενώ πολλοί γνωστοί αστεροειδείς έχουν περάσει πιο κοντά από τη Γη σε σχέση με τη Φλωρεντία, όλοι τους ήταν μικρότεροι.



Η Φλωρεντία είναι ο μεγαλύτερος αστεροειδής που περνάει τόσο κοντά από τον πλανήτη μας από τότε που ξεκίνησε το πρόγραμμα NASA για την ανίχνευση και την παρακολούθηση των αστεροειδών που περνούν κοντά από τη Γη. Η παρουσία της Φλωρεντίας στο σύμπαν είναι γνωστή από το 1981. Την τελευταία φορά που ήρθε τόσο κοντά στη Γη ήταν το 1890 και η επόμενη φορά που θα περάσει τόσο κοντά είναι το 2500. iefimerida loading…

