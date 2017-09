Σεπτέμβριος 1st, 2017 by Σταματίνα

20 χρόνια μετά τον θάνατό της και όσοι αγάπησαν και θαύμασαν την Νταϊάνα σίγουρα θα αναρωτιούνται πως θα ήταν η ζωή της σήμερα. Σε αυτό το ερώτημα απαντά με γλαφυρό τρόπο, μέσα από το μυθιστόρημά της, «Φανταζόμενη την Νταϊάνα», η συγγραφέας των New York Times Νταιάν Κλέαν, η οποία έχει ασχοληθεί πολλές φορές με την ζωή της και το έργο της. Έχοντας μία συνάντηση με τον αδελφό της Πριγκίπισσας Νταϊάνα πριν δύο χρόνια, η Κλεάν κατάλαβε πως πολλοί ήταν εκείνοι που ήξεραν απ’ έξω και ανακατωτά την ζωή της, αλλά λόγω του πολύπλοκου χαρακτήρα της κανείς δεν θα μπορούσε να φανταστεί πως ήταν η ζωή της αν ζούσε μέχρι σήμερα. Όπως αναφέρεται στο βιβλίο, αν η Νταϊάνα επιζούσε από το δυστύχημα, τότε το πολυφωτογραφισμένο πρόσωπό της δεν θα ήταν ποτέ ξανά το ίδιο. Η Νταϊάνα θι επιβίωνε έχοντας μία βαθιά ροζ ουλή στο πρόσωπό της η οποία θα ξεκινούσε από το αυτί και θα έφτανε μέχρι την άνω γνάθο της. Όπως επισημαίνει η Κλεάν, η ίδια θα χρειαζόταν καιρό για να επανέλθει αρκετό καιρό στην κανονική της ζωή, καθώς θα ξυπνούσε από κώμα. Σίγουρα αν ξυπνούσε σώα θα κατηγορούσε τον εαυτό της για τον θάνατο του Ντόντι, του συντρόφου της δηλαδή που πέθανε μαζί της στο αυτοκινητιστικό.



«Τώρα, ο Ντόντι είναι νεκρός εξαιτίας μου και ο πατέρας του έχασε τον μονάκριβο γιο τους», θα έλεγε η ίδια. Η Νταϊάνα μετά την ανάρρωση της δεν θα έμενε στην Βρετανία, πιθανώς θα άλλαζε τα σχέδια της και θα πήγαινε με τους γιους της στο Παρίσι και όχι στην Αμερική όπως είχε στα πλάνα της. Από ‘κει και πέρα η Νταϊάνα θα ήταν πιο απλή. Το μακιγιάζ της θα ήταν φυσικό και τα μαλλιά της θα ήταν μακριά και ξανθά αναφέρει η Κλέαν. Όσον αφορά τις σχέσεις με το παλάτι, εκείνες θα ήταν περίεργες και ιδιαίτερα αυτές με τον Κάρολο, την βασίλισσα, τον πρίγκιπα Φίλιππο, την Καμίλλα, ακόμη και με τους γιους της. Η συγγραφέας αναφέρει πως η Νταϊάνα μετά το σοκ θα εκδήλωνε ξανά τα αισθήματά της για τον έρωτα της ζωή της… τον Πακιστανό καρδιουχειρούργο Χάσνετ Καν και πολύ πιθανόν να τα ξαναέβρισκε μαζί του. Μάλιστα, η ίδια θα είχε ενοχές που πριν το δυστύχημα προσπαθούσε να κάνει τον Χάσνετ να ζηλέψει χρησιμοποιώντας τον Ντόντι. Να σημειωθεί πως μερικούς μήνες πριν το δυστύχημα, η Νταϊάνα είχε χωρίσει με τον χειρούργο, τον οποίο είχε περιγράψει και ως «Κύριο Τέλειο» και είχε αρχίσει να βγαίνει με τον παραγωγό και επιχειρηματία, Ντόντι Αλ Φαντ. Στο βιβλίο μάλιστα αναφέρεται και η σχέση που θα είχε η Νταϊάνα με τους ενήλικους πλέον γιους τους αν ζούσε και φυσικά την Κέιτ Μίντλετον. «Θα την είχε σαν θετή της κόρη, αν και βέβαια μπορεί να ένιωθε μία μικρή ζήλια όταν οι φωτογραφίες της νέας και ωραία Μίντλετον θα είχαν κυκλοφορήσει στον Τύπο πριν ακόμα τον γάμο της με τον Γουίλιαμ».



Ωστόσο, σύμφωνα με το βιβλίο η Νταϊάνα αν ζούσε σίγουρα θα είχε υπό την προστασία της την Κέιτ. «Πως θα τελείωνε η ζωή της; Πιθανώς εν τέλει να μετακόμιζε στην Αμερική όπου και θα ξεκινούσε ένα ρομάντζο με ένα πλούσιο τραπεζίτη Αμερικάνο, ο οποίος θα ήθελε να την παντρευτεί», έγραψε η Κλέαν η οποία βασίστηκε σε έρευνες και διάφορα ρεπορτάζ για να περιγράψει με λεπτομέρεια μία όσο – πιο κοντά στην πραγματικότητα- συνέχεια της ζωής της. iefimerida loading…

