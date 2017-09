Σεπτέμβριος 1st, 2017 by Σταματίνα

ΠΑΟΚ και Βιεϊρίνια τα λένε σε λίγο στην Τούμπα και όλα έχουν μπει στην τελική ευθεία για την μεγάλη επιστροφή του Πορτογάλου στον Δικέφαλο του Βορρά.



Έτοιμος για την μεγάλη επιστροφή στην Τούμπα είναι ο Αντελίνο Βιεϊρίνια. Σε λίγη ώρα στην Τούμπα θα γίνει το ραντεβού μεταξύ του ΠΑΟΚ και του ατζέντη του Πορτογάλου άσου, Πολ Κουτσολιάκου, όπου και θα ολοκληρωθεί εκτός απροόπτου η συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών.



Ο Βιεϊρίνια τα έχει βρει σε όλα με τον Δικέφαλο του Βορρά, η Βόλφσμπουργκ από την πλευρά της έχει κατεβάσει τις απαιτήσεις της και μόλις ολοκληρωθούν και οι τελευταίες λεπτομέρειες, τότε ο παίκτης θα περάσει άμεσα από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις ώστε να καταφέρουν να προλάβουν το deadline της ΕΠΟ (μέχρι τις 20:00) για την πραγματοποίηση των μεταγραφών. gazzetta loading…

